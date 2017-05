Das Erstaunen bei Lucien Tschachtli ist gross: «Aha? Da wissen Sie mehr als ich – aber danke für die Information!» Soeben hat die «az» den Präsidenten des FC Wohlen gefragt, ob er wisse, dass er einen neuen Trainer suchen müsse. Francesco Gabriele nämlich stehe kurz vor der Unterschrift, die ihn als Nachwuchstrainer an den Schweizerischen Fussballverband (SFV) bindet.

Man kann Gabriele nun vorwerfen, er habe gegenüber dem FC Wohlen nicht mit offenen Karten gespielt und die Verantwortlichen nicht früh genug über die Verhandlungen mit dem SFV informiert.

Pech für beide Seiten

Aber es gibt auch eine andere Sichtweise: Gabrieles Vertrag läuft Ende Saison aus. Bis heute haben keine Gespräche über eine Verlängerung stattgefunden. Verständlich, schliesslich steht in den Sternen, ob es mit dem Profibetrieb in Wohlen weitergeht.

Genauso verständlich ist es dann aber, dass sich Gabriele umschaut. Schliesslich muss er eine Familie ernähren und will in der nächsten Saison unbedingt im Profifussball arbeiten. Diesbezüglich bietet der SFV so etwas wie einen sicheren Hafen.