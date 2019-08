Wasserspringerin Michelle Heimberg gewinnt an den Europameisterschaften in Kiew mit dem Genfer Jonathan Suckow im Synchronspringen vom 3-m-Brett die Bronzemedaille. Für die Fislisbacherin ist es bereits die zweite Medaille an einem Grossanlass innert zwei Jahren. Zwischen Hotelzimmer und Schwimmhalle erreichen wir die 19-jährige Aargauerin am Telefon.