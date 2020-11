Aargauer Turnverband wehrt sich gegen Generalverdacht: «Manchmal sagen Eltern, wir sollen strenger sein»

Es scheint, als ob die Zeit im Kunstturnen stehen geblieben ist. 13 Jahre ist es her, da erhoben die Eltern von vier Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen Trainer Eric Demay und bemängelten den Führungsstil im nationalen Turnzentrum in Magglingen. Nun wiederholte sich die Geschichte, als zwei Kunstturnerinnen im «Magazin» Missstände rund um das Training von Fabien Martin schilderten, die an das erinnern, was damals passierte. Hat sich in all den Jahren also nichts verändert? «Als ich die Geschichte las, stellte ich mir die Frage: Bin ich tatsächlich selbst ein Teil dieses Systems?»

Gefragt hat sich dies David Huser. Er ist Leiter Spitzensport beim Aargauer Turnverband und zuständig für das Regionale Leistungszentrum in Niederlenz. Dort werden Talente unter der Leitung von Trainer Renato Gojkovic auf den Übertritt nach Magglingen vorbereitet. Und das sehr erfolgreich. Von sechs Frauen im Schweizer Nationalkader sind aktuell vier aus dem Aargau. In Gesprächen sollen Probleme erkannt werden Also, Herr Huser, sind Sie Teil eines Systems, das den Wandel zum Guten offenbar nicht vollzieht? «Das sind wir alle», sagt Huser. «Aber ich glaube nicht, dass das System das Problem ist. Sondern der Umgang mit Menschen. Und dieser ist bei uns vorbildlich. Wir tauschen uns regelmässig mit den Eltern, den Turnerinnen, der Lehrerin der Sportschule und dem Verbandsarzt aus. Alle haben meine Nummer und können mich erreichen.»

Seit 18 Jahren ist Gojkovic schon Trainer in Niederlenz. Das spricht für seine Arbeit. Doch was sagt er zur Kritik, dass sich das Kunstturnen nicht wandelt? Als vor 13 Jahren Eric Demay als Trainer in Magglingen entlassen wurde, besuchte diese Zeitung in Niederlenz ein Training und stellte Gojkovic die Frage: Gehören Tränen im Kunstturnen dazu? Seine Antwort damals: «Ich kann auch laut werden. So hören mir die Mädchen zu. Ich habe aber den Grundsatz, dass ich keine beleidigenden Worte wähle.» Als wir Gojkovic mit den Aussagen von damals konfrontieren, muss der Kroate schmunzeln. «Ich bin ruhiger geworden», sagt er. «Meine Methoden haben sich angepasst. Ich bin weniger impulsiv und versuche, Stresssituationen zu vermeiden. Ich bin nicht fehlerfrei, niemand ist das. Aber ich will die Situation immer schnell klären, damit alle mit einem guten Gefühl aus der Halle gehen können. Das gelingt nicht immer. Aber oft.» Seine Trainingsmethoden haben sich gewandelt.