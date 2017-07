Jael Concu (Strengelbach/TV Zofingen), Ariana Brügger (Brittnau/ TV Zofingen), Julia Hammesfahr (Wildegg/TV Wohlen), Marc Ilg (Lupfig/LAR Windisch), Laura Perlini (Bad Zurzach/LV Fricktal), Marc Leutwyler (Dottikon/LA Villmergen), Alev Acar (Wohlen/TV Wohlen) und Sarah Bachofen (Boswil/TV Wohlen) gehören zu den grössten Leichtathletik-Talenten der Schweiz und wurden auf Grund ihrer starken Leistungen beim UBS Kids Cup für das Training Camp im Tessin eingeladen.

In der malerischen Umgebung am Lago Maggiore trainieren sie unter fachkundiger Anleitung von Swiss Athletics Coaches gemeinsam mit Talenten aus der ganzen Schweiz, um zukünftig noch erfolgreicher an Leichtathletik-Wettkämpfen abzuschneiden.

Einer der Höhepunkte des Camps war die Trainings-Lektion mit Caroline Agnou und Yasmin Giger. Die 21-jährige Bielerin und die 17-jährige Thurgauerin standen vor wenigen Jahren noch selber beim UBS Kids Cup auf dem Podest und haben es von da innert kurzer Zeit bereits an die internationale Spitze geschafft.

Agnou wurde vor zwei Wochen U23-Europameisterin im Siebenkampf und Giger gewann erst am letzten Sonntag an den U20-Europameisterschaften die Goldmedaille über 400 m Hürden. Beide qualifizierten sich mit ihren herausragenden Leistungen sogar für die nächste Woche beginnenden Aktiv-Weltmeisterschaften in London.

In Tenero gaben sie ihren „potentiellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern“ wertvolle Tipps weiter. Wer weiss, vielleicht gelingt ja einem der Aargauer Talente ein ähnlich rasanter Aufstieg.

Jährlich 150‘000 Teilnehmede

Der UBS Kids Cup ist die grösste Nachwuchsserie im Schweizer Sport. Im Sommer als Leichtathletik-Dreikampf und im Winter als spielerischer Team-Wettkampf machen pro Jahr mittlerweile über 150‘000 Teilnehmende beim UBS Kids Cup mit. Seit der Lancierung des UBS Kids Cup im Jahr 2011 hat sich die Teilnehmerzahl des Vorzeigeprojekts mehr als verdoppelt. (pd/rhi)