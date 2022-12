Aargauer Sportlerinnen Melanie Hasler und Berenice Wicki über ihre Olympia-Premiere: «Dann kam sofort die Polizei mit Blaulicht» Die Aargauerinnen Berenice Wicki und Melanie Hasler sprechen im Doppel-Interview über ihre Erfahrungen an den Olympischen Spielen in Peking. Sie sagen, warum die Marsmenschen bald normal wurden und erzählen, was sie zum Lachen brachte.

Melanie Hasler (links) und Berenice Wicki dürfen auf eine spezielle, aber erfreuliche Olympia-Premiere zurückblicken. Alex Spichale / SPO

Im Café in Baden trägt niemand eine Maske. Das ist für alle noch etwas ungewohnt. Für Berenice Wicki und Melanie Hasler aber noch etwas mehr. Während der Saison und besonders an den Olympischen Spielen in Peking war sie ihr ständiger Begleiter. «Als die Mass­nahmen kurz nach unserer Rückkehr aus China aufgehoben wurden, war das komisch», sagt Hasler. «Ich hatte ständig das Gefühl, etwas vergessen zu haben.» Wicki lacht und nickt: «Besonders im Restaurant.» Nun sitzen sie beide mit freiem Gesicht am Tisch und erzählen von ihrer Zeit in Peking. Die beiden Aargauer Sportlerinnen erlebten in China emotionale und erfolgreiche Tage.

Die 23-jährige Hasler gewann sowohl mit dem Monobob als Siebte als auch mit dem Zweierbob als Sechste ein olympisches Diplom. Dabei wechselte die Berikerin erst vor ­wenigen Jahren vom Beachvolleyball in den Eiskanal.

Die 19-jährige Wicki war schon als Kind eine begeisterte Snow­boarderin. In Peking wurde die Ennet­badenerin in der Halfpipe Siebte und erfüllte sich mit dem Diplomgewinn einen Traum.

Wie nervös waren Sie in den Tagen vor der Abreise nach China? Schliesslich hätte ein positiver Coronatest den Traum von der Olympiateilnahme massiv ge­fährdet.

Melanie Hasler: Ich war extrem nervös. Ich habe mich quasi im Trainingszentrum isoliert. Ich hatte ein Einzelzimmer und trainierte allein. Erst als dann alle Tests vor der Abreise negativ waren und ich endlich ins Flugzeug in Richtung Peking steigen durfte, entspannte ich mich.

Berenice Wicki: Die letzten Tage vor der Abreise waren die schlimmsten. Ich wusste, jetzt darf ich mich nicht anstecken. Gleichzeitig musste ich trainieren. Ich musste in die Gondel und somit unter Leute.

Das hört sich überhaupt nicht entspannt an.

Wicki: Ich wurde fast ein wenig paranoid.

Hasler: Ich auch.

Wicki: Wenn jemand seine Maske nicht korrekt getragen hat, dachte ich immer, oh nein, das ist jetzt bestimmt genau jemand mit Corona.

Sie schafften es beide nach Peking. Kam es zu einer Begegnung, zum Beispiel an der Eröffnungsfeier?

Hasler: Leider nicht.

Wicki: Ich war gar nicht an der Eröffnungsfeier.

Hasler: Ich schon, aber wir mussten uns dafür einsetzen. Die Bobfahrer waren nicht in Peking stationiert. Da hiess es zuerst, der Aufwand und das Corona­risiko seien zu gross, um teilzunehmen. Doch wir wollten unbedingt und schliesslich sagte Swiss Olympic zum Glück Ja. Für mich gehörte das schon dazu.

Bei den Snowboardern war eine Teilnahme kein Thema?

Wicki: Nein, nicht wirklich. Wir waren aber auch noch weiter von Peking entfernt.

Hasler: Fast vier Stunden, oder? Bei uns waren es zwei.

Wicki: Hinzu kam, dass ich die Einzige im Team war, die noch nie an Olympischen Spielen war. Vielleicht war es auch darum kein Thema.

Ist überhaupt Olympiastimmung aufgekommen?

Wicki: Ja, das schon.

Mit 19 Jahren bereits das erste Mal an Olympischen Spielen dabei: Berenice Wicki. Alex Spichale / SPO

Wie hat sich diese bemerkbar gemacht?

Wicki: Zum Beispiel am Start. Man merkte, dass es bei allen noch etwas mehr gekribbelt hat. Speziell war aber auch, dass wir alle am gleichen Ort wohnten. So begegnete man plötzlich Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Sportarten. Den Langläufern oder Skispringern zum Beispiel.

Hasler: Wir konnten die Abfahrt der Männer schauen, das war cool. Wir mussten nur mit der Gondel rauf.

Im Gegenzug kamen dann die Skifahrer zum Bob?

Hasler: Einige schon. Und viele waren überrascht, wie schnell wir unterwegs sind. Im Fernsehen kommt das Tempo gar nicht so zur Geltung.

Uneingeschränkt bewegen konnte sich aber niemand. Schliesslich gab es eine Olympiablase, die niemand verlassen durfte. Wie war das?

Wicki: Manchmal sehr komisch. Bei uns führte die Piste zum Beispiel direkt zu einem Hintereingang des Hotels. Den durften wir aber nicht benutzen. Wir mussten den offiziellen Weg nehmen. Wir mussten also zu einer Busstation laufen und dann mit dem Bus ins Hotel.

Hasler: Wirklich? Das tönt mühsam. Ich hatte nie das Gefühl, eingesperrt zu sein. Natürlich gab es die offiziellen Wege – aber auch Gemeinschaftsräume für Sportler.

Wicki: Eine Kollegin von mir wollte einmal zu Fuss ins Hotel, weil sehr lange kein Bus kam. Da kam sofort die Polizei mit Blaulicht.

Und die Menschen in Ganzkörperanzügen erinnerten Sie täglich an das Coronarisiko?

Hasler: Bei der Ankunft, wenn man all diese Marsmenschen sieht, ist es schon komisch. Aber man gewöhnt sich daran.

Wicki: Das ging mir auch so. Am Anfang war es immer: «Schau, dort ist wieder einer und dort.» Irgendwann ist es normal.

Hasler: Es kam auch zu lustigen Situationen.

Erzählen Sie.

Hasler: Einmal standen zwei Helfer vor dem Lift. Der eine hatte einen Rucksack an und in der Hand etwas, das mich an einen Laubbläser erinnerte. Dann begann er, seinen Kollegen von oben bis unten mit Desinfektionsmittel einzusprühen.

Wicki: (lacht). Lustig fand ich auch, wenn sie Desinfektionsmittel in die Luft spritzen. Hatte es bei euch auch so kleine Roboter?

Hasler: Ja (lacht).

Wicki: Die fuhren rum, fast wie die automatischen Staubsauger, die man kennt, und verspritzen Desinfektionsmittel.

Melanie Hasler sicherte sich gleich zwei Olympische Diplome. Alex Spichale / SPO

Sie haben beide ein Diplom be­ziehungsweise im Fall von Melanie Hasler sogar zwei gewonnen. Die Freude darüber konnte Sie aber mit fast niemandem teilen. Wie war das?

Hasler: Besonders aufgefallen ist es mir, als ich wieder zu Hause war. Als mich im Coop plötzlich Menschen auf meine Erfolge ansprachen. Da dachte ich, wow, die haben das alle gesehen. In Peking gab ich ein Interview und das war’s.

Sie hätten die Emotionen bestimmt auch gerne geteilt, Berenice Wicki.

Wicki: Ja, sehr sogar. Für meine Eltern war es zum Beispiel sehr schwierig, dass sie nicht dabei sein durften.

Wie müssen wir es uns vorstellen, wenn man sich einen Traum erfüllt und dann fast allein ist?

Wicki: Ganz allein ist man ja nicht. Man verbringt so viel Zeit mit den Team­kollegen, da entstehen enge Freundschaften.

Hasler: Das Team ist fast ein wenig eine zweite Familie.

Im Fernsehen sah man Sie beide emotional. Was waren die emotionalsten Momente?

Wicki: Natürlich die Finalqualifikation und dann auch das Diplom. Aber am emotionalsten war, als Jan Scherrer Bronze gewann. Ich kenne ihn schon so lange. Er wurde so oft Vierter oder Fünfter. Jetzt wird er bald Vater. Und dann dieser Erfolg. Das alles machte es so schön.

Hasler: Ich habe das Gefühl, ich war immer emotional.

Hält man das zwei Wochen lang aus?

Hasler: (lacht). Natürlich war es nicht immer extrem. Aber ich bin zum Beispiel in meiner allerersten Trainingsfahrt gestürzt. Dabei hiess es immer, auf dieser Bahn stürze man nicht. Es ging also gleich los.

Und dann steckte man Sie auch noch in die Rolle als Mitfavoritin im Monobob, weil Sie beim Testevent im Oktober überzeugten.

Hasler: Viele erwarteten eine Medaille. Aber ich sagte immer, dass der Wettkampf an den Olympischen Spielen nicht vergleichbar ist. Dann fiel ich im dritten Lauf aus den Diplomrängen. Das war brutal. Vor allem, weil bei mir das Gefühl entstand, dass ich alle enttäusche. Dabei wollte ich gar nicht enttäuscht sein, schliesslich waren es meine ersten Spiele.

Im vierten und letzten Lauf gelang Ihnen dann eine starke Fahrt, die Sie auf Platz sieben und zum Diplom brachte.

Hasler: Dieser Moment im Ziel war der emotionalste überhaupt. Meine Anschieberin kam mit Tränen in den Augen auf mich zu und sagte: «Das reicht, das war so gut!» Da flossen auch bei mir die Tränen. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet und bin einfach gefahren. Umso schöner war es.

Ist es einfacher, wenn man weiss, dass man noch einen zweiten Einsatz hat? Schliesslich standen Sie danach auch noch mit dem Zweierbob am Start.

Hasler: Definitiv. Im Zweierbob war ich dann viel ruhiger.

Melanie Haslers Jubel nach ihrem Diplomgewinn im Zweierbob. Yao Jianfeng/Freshfocus / Zuma/Xinhua

In der Halfpipe gibt es nur einen Wettkampf.

Wicki: Ich spürte, dass ich mich ein wenig selbst bremsen muss. Es war immer mein Ziel, überhaupt an Olympischen Spielen dabei zu sein. Dann hatte ich es geschafft und als Sportlerin setzt man sich neue Ziele. Ich sagte mir darum immer wieder, dass ich sowieso schon so viel erreicht habe. Dass der Wettkampf ein Bonus ist, dass ich hier bin, um zu lernen.

Es kam besser. Sie qualifizierten sich für den Final und wurden Siebte.

Wicki: Es lief von Anfang an einfach gut.

Hasler: Ich erlebte das mit den eigenen Zielen, die man automatisch in die Höhe schraubt, ähnlich. Auch für mich waren diese Olympischen Spiele ja vor allem eine Erfahrung.

Man spricht oft vom olympischen Traum, den viele schon als Kind hatten. War das bei Ihnen auch so?

Hasler: (lacht).

Stimmt, Sie wussten als Kind ja gar nicht, dass in Ihnen eine Wintersportlerin steckt. Sie spielten lange Beachvolleyball und kamen erst vor einigen Jahren zum Bob.

Hasler: Die Olympischen Spiele waren für mich immer weit weg, irgendwie nicht erreichbar. Ich wusste, dort gehen die Besten der Besten hin. Und ich habe mich nicht dort gesehen. Ich träumte vielleicht von einer EM oder WM, wenn alles gut läuft. Aber Olympia?

Wicki: Ich bin ja olympisch vorbelastet (lacht).

Hasler: Wirklich?

Wicki: Ja, mein Vater war als Segler an Sommerspielen 1988 in Seoul.

Aber auch aus Ihnen wurde eine Wintersportlerin.

Wicki: (lacht). Wintersport war für mich immer normal. Wir fuhren in die Skiferien oder auch einmal an einem Wochenende in die Berge.

Hasler: Wenn ich auswählen darf, bin ich immer noch lieber an der Wärme (lacht). Aber man sucht sich seinen Sport ja nicht nach den Temperaturen aus.

Berenice Wicki hatte in Peking Grund zur Freude. Lee Jin-Man / AP

Wicki: Ich fahre einfach wahnsinnig gerne Snowboard. Um noch einmal auf den Traum von Olympischen Spielen zurückzukommen: Ich glaube schon, dass ich den schon sehr früh hatte.

Bereits mit 12 Jahren verliessen Sie das Elternhaus, um an die Sportschule in die Davos zu gehen.

Wicki: Ich wollte einfach möglichst viel Zeit haben, um Snowboard zu fahren. Im Aargau kannst du nach der Schule nicht einfach noch kurz auf die Piste.

Hasler: Ich ging auch früh an eine Sportschule. Allerdings in Zürich. Ich musste also noch nicht ausziehen. Aber der Vorteil der Sportschule ist eindeutig, dass man einfach mehr Zeit für das Training hat.

Wicki: Genau. Und so entwickelt man sich immer weiter.

Hasler: Das war bei mir auch beim Sport-KV so. Neben der Ausbildung blieb genügend Zeit für Sport. Eine Karriere als Sportlerin geht nicht ewig.

Wie sehr beschäftigen Sie sich schon mit der Zeit danach?

Hasler: Es gibt schon immer mal wieder Phasen, wo das zum Thema wird. Bevor ich zum Bob wechselte, beschäftige ich mich sehr intensiv damit, wie es weiter gehen soll. Jetzt weiss ich, dass ich ­mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2026 oder vielleicht sogar noch länger auf Sport setzen werde. Derzeit hoffe ich, dass durch meine Erfolge die Chancen auf eine Zeitmilitär-Anstellung steigen.

Wicki: Bei mir ist das Thema Zukunft derzeit sehr präsent. Ich schliesse im Sommer das Gymnasium ab und habe dann die Matur. Gleichzeitig weiss ich nicht, in welche Richtung ich will. Ich würde gerne neben meiner Karriere als Sportlerin ein Studium beginnen.

Hasler: Ich merke, dass ich im Moment zu ausgelastet bin, um zu studieren. Ich arbeite Teilzeit im KV-Bereich. Gleichzeitig führe ich als Bobpilotin fast eine Art kleines Unternehmen.

Wicki: Wichtig finde ich, dass man eine Ausbildung hat. Ich habe bei Kolleginnen, die sich verletzten, gesehen, wie wichtig und beruhigend es ist, wenn es neben dem Sport etwas anderes gibt. Gleichzeitig ist das Leben als ­Spitzensportlerin teuer.

Hasler: Ich muss beispielsweise mein Team und mein ganzes Material finanzieren. Ich hoffe darum, dass auch im Bereich Sponsoring durch die Erfolge noch mehr möglich wird. Denn mental ist es schon eine Entlastung, wenn man weiss, dass man finanziell abge­sichert ist.

Wicki: Es ist schon so: Stimmen die Finanzen, fällt eine Last weg. Und je weniger einen etwas belastet, je befreiter kann man als Sportlerin auftreten.

Haben bereits die nächsten Olympischen Winterspiele 2026 in Italien im Visier: Berenice Wicki und Melanie Hasler. Alex Spichale / SPO

Was sind Ihre sportlichen Träume?

Wicki: Die Erfolge in dieser Saison haben mir gezeigt, dass mein Weg stimmt, dass ich vieles richtig mache. Darauf will ich aufbauen.

Hasler: Ich glaube, dass bis zu den nächsten Olympischen Spielen eine weitere Steigerung möglich ist. Und dass dann die Medaillen zum Thema werden könnten. Das wäre schon cool.

Was war eigentlich das Speziellste nach Ihrer Rückkehr aus China?

Hasler: Dass kurz danach fast alle Coronamassnahmen wegfielen und die Maske verschwand. Ich erwischte mich immer wieder, dass ich dachte, wo ist meine Maske, ich trage sie ja gar nicht.

Wicki: Das ging mir auch so. Vorher war uns die Maske ja eigentlich ins Gesicht geklebt, so oft hatte man sie an. Dann kommt man nach Hause und nach paar Tagen ist alles anders.