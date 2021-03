«Aargauer Sportler des Jahres»

Bei der allerersten Ausgabe der Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres» 2004 hat Ringer Reto Bucher den Titel geholt. In jenem Jahr sicherte er sich den 9. Platz an der EM und erreichte an den Olympischen Spielen in Athen den starken vierten Rang. Er erinnert sich gerne daran zurück.