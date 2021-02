Aargauer Sport-Gala Wahl für den Aargauer Sportler des Jahres 2020 – wählen Sie Ihren Favoriten! Wer soll Aargauer Sportler des Jahres werden? Diesmal wurden nicht von einer Fachjury sechs Kandidaten ausgewählt, sondern alle Aargauer Sportverbände (IG Sport Aargau) durften eine Sportlerin, einen Sportler, ein Team oder eine Mannschaft aus ihrer Sportart für die Wahl nominieren. Die Vorwahl schliesst am Mittwoch, 27. Januar 2021, um 23:59 Uhr.

Nr. 1: 1. Mannschaft FC Aarau (Fussball)

Nominiert durch den Aargauischen Fussballverband

FC Aarau Zur Verfügung gestellt

Das Sportjahr 2020 endete für den FC Aarau mit einem Highlight. Im letzten Spiel des «Corona-Jahrs» gewann der FC Aarau den Spitzenkampf gegen Super-League-Absteiger Thun mit 3:1 und festigte damit seinen Status als Spitzenteam der Challenge League. Und das, obwohl die Kritiker den FC Aarau nach dem grossen Umbruch in der Sommerpause und den ersten beiden Niederlagen zu Saisonbeginn bereits abgeschrieben hatten.

«Die Entwicklung der Mannschaft macht uns stolz. Wir haben 13 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die fester Bestandteil der ersten Mann- schaft sind und die in dieser Saison bislang einen guten Job gemacht haben. An dieser Strategie wollen wir langfristig festhalten, auch wenn es sicherlich den einen oder anderen Rückschlag geben wird. Bis zur Winterpause konnten wir den Menschen mit unseren Leistungen aber eine Freude machen, und es kam eine richtige Aufbruchstimmung auf. Der Sieg gegen Thun war die Krönung dieser Entwicklung, und ohne Corona wäre das wohl wieder eines der Spiele gewesen, die in einem ausverkauften Brügglifeld stattgefunden hätten», blickt Sportchef Sandro Burki auf die zweite Hälfte des Jahres 2020 zurück.

Auf Social Media ausgewichen

Wie vielen Sportlerinnen und Sportlern fehlt auch dem FC Aarau der Kontakt zu den Fans und den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion. Darum haben die Verantwortlichen des Vereins versucht, so viel wie möglich über die sozialen Medien zu kompensieren und die Mannschaft dabei einzuspannen. So nahmen die Spieler beispielsweise während des ersten Lockdowns an der «WC-Papier- Challenge» teil. Und vor wenigen Wochen hat der FCA eine neue Videoserie lanciert, um den Fans die Spieler näherzubringen. «Solche Aktivitäten sind natürlich längst kein Ersatz, für den persönlichen Kontakt mit den Fans. Wir haben aber das Möglichste gemacht, um als Verein auch in dieser schwierigen Zeit bei den Leuten zu sein.»

Ein schönes Kompliment

Hätte das Coronavirus die Sportwelt im vergangenen Jahr nicht auf den Kopf gestellt, hätte der FC Aarau nicht nur auf Social Media, sondern auch in der realen Welt einige Projekte lanciert, um seine regionale Verankerung zu stärken. Der Verein wollte im Sommer verschiedene Schulen und Breitensport - vereine besuchen und mit den Kids trainieren. Auch sportartenübergreifend sollte in der Region Aarau der Zusammen- halt gestärkt werden, beispiels - weise mit den Handballern des HSC Suhr Aarau oder mit den Eishockeyanern der Argovia Stars, die direkt neben dem Brügglifeld auf der Keba behei - matet sind. «Jetzt setzen wir die Projekte halt erst etwas später um», sagt Sandro Burki. «Aber es wird sich nichts daran ändern, dass wir weiterhin dafür sorgen wollen, dass wir in der Region verankert sind. Für uns ist es daher ein schönes Kompliment, dass wir es bei der Vorwahl zum Aargauer Sportler des Jahres 2020 unter die Top 4 geschafft haben.» (fba)

Nr. 2 Scott Bärlocher (Rudern)

Nominiert durch den Aargauischen Ruder-Verband

Scott Bärlocher Zur Verfügung gestellt

Scott Bärlocher ist wohl einer der wenigen, die von der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio im letzten Sommer profitiert haben. Der 23-jährige Ruderer aus Würelos schaffte letztes Jahr nämlich den Sprung ins sechsköpfige Kader des Vierers ohne: das «Nachfolgeboot» des erfolgrei - chen leichten Vierers ohne, das an den Olympischen Spielen 2016 in Rio Gold gewonnen hatte. Ein Ritterschlag für den jungen Aargauer, der das Ruder-Abc einst beim Ruderclub Baden erlernt hatte.

«Wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele haben zwei Athleten aus dem Olympia- Kader ihren Rücktritt gegeben. Dank meiner Leistungssteigerung im letzten Jahr konnte ich mir einen dieser beiden Plätze sichern. Das ist für mich ein riesiger Erfolg», freut sich Bärlocher, der im vergangenen Jahr auf der Rudermaschine erstmals die magische 6-Minuten- Grenze für die 2000 Meter unterboten und damit seine Fortschritte eindrücklich unterstrichen hat.

Mehr als 200 Kilo­meter pro Woche

Die Olympischen Spiele sind der grosse Traum von Scott Bärlocher, der im Alter von 15 Jahren mit dem Rudersport begonnen hatte. Mit 20 schaffte der schweizerisch-schottische Doppelbürger den Sprung ins Nationalkader und trainiert seither in Sarnen. Dort schuftet er hart für seinen Olympia - traum. Drei Trainingseinheiten stehen jeden Tag auf dem Programm, wobei Bärlocher jede Woche über 200 Kilometer rudert. Hinzu kommen regelmässige Krafteinheiten. Die Aufnahme ins Olympiakader hatte auch eine technische Umstellung zur Folge für Scott Bärlocher, der die Schweiz schon an U23-Welt- und -Europameisterschaften vertreten hat und 2019 EM-Bronze im Doppelzweier gewann. Er, der bislang als Skuller unterwegs war – also als Ruderer, der zwei Ruder bedient –, musste sich mit dem «Riemen» anfreunden. Seither rudert Bärlocher also nur noch mit einem Ruder, das er mit beiden Armen durchs Wasser zieht. Mit weiteren Leistungssteigerungen in den kommenden Monaten will sich Scott Bärlocher für einen Olympia-Startplatz aufdrängen. «Ich glaube, das Rennen zwischen uns sechs Athleten ist noch absolut offen», sagt Bärlocher, der neben seiner Ruderkarriere ein ETH- Studium in Elektrotechnik absolviert.

Mehr als ein guter Klubruderer

Dass er es an der Wahl zum Aargauer Sportler des Jahres 2020 unter die ersten vier geschafft hat, ist für Bärlocher die Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist. «Es ist für mich die erste Nomination für eine solche Wahl. Das ist eine Megaehre für mich», freut sich Bärlocher. «Vielleicht kann ich so für einige junge Rudererinnen und Ruderer ein Vorbild sein. Es zeigt mir auch, dass ich innerhalb der Sportszene aufgestiegen bin und mittlerweile mehr bin als ein guter Klubruderer.» Das ist Scott Bärlocher definitiv – vor allem wenn er sich im kommenden Sommer tatsächlich einen Platz im Schweizer Olympia-Vierer ergattert . (fba)

Nr. 3: Daniel Eich (Judo)

Nominiert durch den Aargauer Judo und Ju-Jitsu Verband

Daniel Eich Zur Verfügung gestellt

Der Aargauer Judoka Daniel Eich vom JJJC Brugg hat an den U21 Europameisterschaften die Bronzemedaille in der Kategorie bis 100kg gewonnen. Für den 20-Jährigen aus Gebenstorf, der vor den europäischen Titelkämpfen coronabedingt neun Monate keine Wettkämpfe bestreiten konnte, ist diese EM-Medaille der bislang grösste Erfolg seiner Karriere.

Nr. 4: Team Bern Schwaller: Marcel Käufeler & Romano Meier (Curling)

Nominiert durch den Aargauer Curling-Verband

Team Bern Schwaller: Marcel Käufeler & Romano Meier Zur Verfügung gestellt

Die beiden Aargauer Romano Meier und Marcel Käufeler sind Mitglied des aktuell besten Schweizer Curling Teams «Bern Zähringer Securitas Direct» und gehören dem Schweizer Nationalkader an. 2020 haben sie sich den Schweizer Meistertitel bei der Elite geholt und belegen in der aktuellen Weltrangliste Platz 1.