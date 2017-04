Oliver Hegi, EM-Silber am Reck! Herzliche Gratulation! Haben Sie es schon fassen können?

Oliver Hegi: Vielen Dank. Es wird mir allmählich bewusst, was ich am Sonntag erreicht habe. Es ist ein unglaublich spezielles Gefühl.

Was bedeutet Ihnen diese Medaille? Sie hatten lange auf eine solche warten müssen.

Es geht ein grosser Traum in Erfüllung. In den letzten drei Jahren schrammte ich mehr oder weniger stets knapp an einer Medaille vorbei. Details entscheiden eben über Sieg oder Niederlage. Nun ging endlich alles auf. Ich bin glücklich, dass ich gleich drei Mal die Übung durchziehen konnte.

Sie sind Vizeeuropameister: Wie erlebten Sie Ihren Wettkampftag?

Ich hatte mich von Anfang an sehr gut gefühlt. Ich kam am Sonntagmorgen in die Halle und war erstaunlich gelassen, ich war nicht mal wirklich nervös. Schon während der gesamten EM blieb ich ruhig, auch, nachdem ich im Mehrkampf und im Barrenfinal nicht reüssieren konnte.