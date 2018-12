Davide Faraci, der eine makellose Bilanz von 10 Siegen aus seinen bisherigen 10 Profikämpfen aufwies, bekam im Halbschwergewicht mit dem Ukrainer Svyatoslav Svirid einen unangenehmen und ungemein zähen Gegner vorgesetzt. Svirid war bis dato ebenfalls unbesiegt und lieferte sich mit Faraci ein hochstehendes Duell auf Augenhöhe, das Faraci schliesslich nach Beendigung der acht Runden nach Punkten gewann. „Ich bin zufrieden, der Gegner machte enorm Druck und konnte sehr viel einstecken“, sagte der Kleindöttinger, der sich jeweils in Italien auf die Kämpfe vorbereitet. Sein Trainer Simone D’Alessandri meinte, es sei der bislang schwierigste Kampf überhaupt gewesen für seinen Schützling. Im kommenden Frühling möchte Davide Faraci in Rom um den italienischen Titel kämpfen, anschliessend ist für den Aargauer Shootingstar ein Kampf in Los Angeles geplant.

Egzon Maliqaj – aufgrund seines Maschinenbau-Studiums liebevoll „The Fighting Engineer“ genannt – hatte es im Mittelgewicht mit Roman Zinchenko ebenfalls mit einem Ukrainer zu tun. Nach etwas verkrampftem Beginn steigerte sich Maliqaj und zeigte sich als klar aktiverer Boxer. Nach vier Runden musste Zinchenko aufgeben, Maliqaj siegte durch technischen K.o. Sein Ziel für 2019? „Ich möchte um den Schweizer Meistertitel boxen, am liebsten im Super-Weltergewicht gegen Hakobyan.“