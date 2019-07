Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Pascale Alpiger ist auf dem Festareal in Flüelen angekommen. Sie ist die Mutter des Schwingers Nick Alpiger und Medienchefin des Aargauer Schwingerverbands. Ihr Wochenende sei intensiv, sagt sie. Am Samstag besuchte sie den Fricktaler Abendschwinget, heute bereits Flüelen. Sie wirkt noch etwas müde. Sie müsste wohl gänzlich übermüdet sein, um zu prophezeien, dass ihr Sohn an diesem Abend den Siegermuni gewinnen würde.

Denn der 22-jährige Schwinger aus Staufen bekommt ein Best-of der Innerschweizer Szene zugeteilt. So wie das allen ambitionierten Gästen in dieser Sportart widerfährt. In den ersten drei Gängen trifft er auf zwei Eidgenossen und steht zur Mittagspause dennoch bei drei Siegen.

Im vierten Gang folgt Christian Schuler, der letztjährige Co-Festsieger. Schuler bremst den aufmüpfigen Gast mit einem Gestellten. Und so sieht die Zwischenrangliste nach vier Gängen so aus, wie man sich das aus Innerschweizer Optik wünscht. Der überraschend stark aufschwingende Benji von Ah führt, Schuler auf dem zweiten Platz, auf Rang 3a Joel Wicki.

Erfolgloser Kampf gegen die Tränen

Besonders Schuler ist gut drauf, körperlich und mental. Mit Gelassenheit, aber vor allem auch mit einem weiteren Sieg im fünften Gang gegen Joel Ambühl qualifizierte er sich für den Schlussgang. Die hoch gehandelten Favoriten Armon Orlik, Joel Wicki, Pirmin Reichmuth und Sven Schurtenberger verpassen dies.

Im Gegensatz zu Nick Alpiger, der erst Benji von Ah aus dem Rennen wirft und dann im Schlussgang sein zweites Duell des Tages gegen Schuler mit Lätz nach lediglich 24 Sekunden gewinnt. Sechs Jahre nach dem Triumph von Bruno Gisler in Emmen siegte wieder ein Nordwestschweizer am Innerschweizerischen.

Alpiger kämpft erfolglos gegen die Tränen. Es sei mit Abstand das Grösste, was er je erreicht habe, sagte er. «Ich glaube es noch gar nicht. Keine Worte! Keine Worte! Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Als kleiner Gast aus der Nordwestschweiz, hier gewinnen, das geht gar nicht.»

Eine Nase voll Schnupftabak für die Mutter

Wohl fragte sich auch die hochkarätige Konkurrenz, wie das gehen konnte. Denn Alpiger ist alles andere als ein Zufallssieger. Im Gegenteil: Er hatte das härteste Programm aller Schwinger abzuspulen.

Fünfmal musste er gegen einen Eidgenossen antreten, zweimal gegen Christian Schuler. Dabei tankte sich der Mann aus Staufen, der für den Schwingklub Lenzburg im Einsatz steht, als Einzelkämpfer durch dieses gut besetzte Fest. Und er erwischte einen traumhaften Tag.

Im Hinblick auf das Eidgenössische, das in sieben Wochen in Zug über die Bühne gehen wird, setzte Nick Alpiger damit ein kräftiges Ausrufezeichen. Interessant wäre natürlich gewesen, wenn er sich mit einem der grossen Saison-Dominatoren hätte messen dürfen. Doch die Duelle gegen Armon Orlik, Pirmin Reichmuth und Joel Wicki blieben ihm erspart.

Pascale Alpiger, der Mutter des Siegers, durfte dies egal sein. Ihr Sohn war nach sechs Gängen der Beste auf Platz. Das feiert sie. Mit einer Nase voll Schnupftabak, vom Kampfrichter spendiert.