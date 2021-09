Aargauer Regionalfussball Impfquote im Amateurfussball: So oft wurde bei den Zweitligisten gepikst Die Impfbereitschaft bei den Aargauer Zweitligisten ist erstaunlich gross, eine Mannschaft ist bereits komplett geimpft. Nur bei fünf Teams liegt die Quote unter dem Schweizer Durchschnitt.

Das Team von Küttigen-Trainer Andreas Bürgisser hat eine lobenswerte Impfquote. Alexander Wagner

Die Covid-19-Impfung bewegt in diesen Tagen die Schweiz und ist auch in der Fussballwelt ein grosses Thema. Die Swiss Football League hat für die beiden Profiabteilungen Super League und Challenge League bereits im August eine Zertifikatspflicht eingeführt. Entsprechend dürfte die Impfquote seither bei den Spielern massiv angestiegen sein. Beim Schweizer Meister BSC Young Boys sind Spieler und Staff beispielsweise komplett geimpft.

Anders präsentiert sich die Lage auf Amateurstufe. In den unteren Ligen sind die Sportler auch ohne Zertifikat noch ziemlich uneingeschränkt. Lediglich mit dem Zugang zur Klubbeiz dürfte es Probleme geben. Wie schaut es hier mit der Impfquote aus? Wir haben bei den Aargauer Zweitligisten nachgefragt.

FC Sarmenstorf

Michael Winsauer, Trainer: «Ich selbst bin geimpft und habe der Mannschaft auch mitgeteilt, dass ich die Impfung befürworte. Aber das ist jedem seine persönliche Sache. Es gibt bei uns sicher auch kritische Stimmen. Aktuell ist ungefähr die Hälfte unseres Teams geimpft.»



FC Windisch

Angelo Ponte, Trainer: «Bei uns ist die Impfung ein grosses Thema. Seit den verschärften Massnahmen haben sich einige impfen lassen, es fehlen etwa noch fünf Spieler, sprich aktuell sind rund achtzig Prozent geimpft. Ich denke aber, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die hundert Prozent erreichen werden.»



Die Mehrheit der Spieler beim FC Windisch sind geimpft. Alexander Wagner

FC Schönenwerd-Niedergösgen

Yannick Kühni, Trainer: «Etwa die Hälfte unserer Spieler hat sich impfen lassen, in der Tendenz wird diese Quote aber noch ansteigen. Zwei bis drei Spieler gelten aktuell als genesen. Ob wir jedoch auf hundert Prozent kommen, bin ich mir nicht sicher. Wir haben auch ein paar Spieler, die sich bisher weigerten.»

FC Suhr

Manuel Calvo, Trainer: «Bei uns sind etwa sechzig Prozent nicht geimpft. Das finde ich sehr schade, da ich die Impfung befürworte. Natürlich sorgt das Thema bei uns auch für Diskussionen im Team, aber ich bin nur der Trainer und kann lediglich meine Empfehlung abgeben.»



Suhr-Trainer Calvo findet es schade, dass sich bisher nur wenige Spieler von seinem Team geimpft haben. Alexander Wagner

FC Wohlen II

Goran Kirov, Trainer: «Wir sprechen ganz offen mit den Spielern darüber, schliesslich wollen wir in wenigen Monaten ins Trainingslager reisen. Momentan sind geschätzt achtzig Prozent der Spieler geimpft. Einige warten derzeit auf den zweiten Termin. Ich gehe mal davon aus, dass früher oder später die hundert Prozent erreicht werden.»



FC Brugg

Norbert Schneider, Trainer: «Ich weiss von keinem, der nicht geimpft ist. Aber natürlich ist es auch eine Privatsache, ich führe keine Liste. Ich weiss aber von sehr vielen Spielern, dass sie in den letzten Wochen einen Termin erhalten haben. Neunzig Prozent sind ganz sicher geimpft.»



Im Team von Norbert Schneider ist die Impfbereitschaft sehr hoch. Alexander Wagner

FC Fislisbach

Christian Umbricht, Sportchef: «Wir führen über dieses Thema keine aktiven Gespräche mit den Spielern. Es muss jeder selber für sich wissen, ob er sich impfen lassen möchte. Da wollen wir nicht noch zusätzlichen Druck machen. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass rund siebzig Prozent des Teams geimpft ist.»



FC Oftringen

Zelimir Skopljak, Trainer: «Als Spielertrainer bin ich sehr nahe am Team und diskutiere auch mit. Aber ich bin da bewusst vorsichtig und möchte keinen Graben schaffen. Bei uns ist Fussball schliesslich nur ein Hobby und jeder ist alt genug, um für sich selbst zu entscheiden. Ich denke, es sind rund sechzig Prozent der Spieler geimpft. Tendenz aufgrund der ausgeweiteten Zertifikatspflicht steigend.»



FC Lenzburg

Samuel Drakopulos, Trainer: «Bis auf drei oder vier Spieler sind bei uns alle geimpft, also ungefähr 75 Prozent. Genau weiss ich es aber nicht und ich finde, es ist als Trainer auch nicht meine Aufgabe, dass ich meine Spieler zusätzlich sensibilisiere. Ich denke, sie werden im Alltag schon genug mit dem Thema konfrontiert. Der Fussballplatz soll ein Ort sein, wo solche Dinge keine Rolle spielen.»



Samuel Drakopulos möchte sich auf dem Platz sportlichen Themen widmen. Alexander Wagner

FC Menzo Reinach

Nikolay Oryachkov, Trainer: «Bei uns ist ungefähr die Hälfte geimpft. Letzte Woche haben sich nochmals fünf Spieler für die Impfung angemeldet. Das Thema beschäftigt uns natürlich, wenn jemand positiv ist, leidet das ganze Team darunter. Wir haben auch einzelne Spieler, die momentan nicht mit der Impfung einverstanden sind. Aber die Quote wird trotzdem noch ansteigen – früher oder später ist jeder geimpft.»



FC Kölliken

Pjeter Cubi, Trainer: «Ganz genau weiss ich es nicht, aber etwa fünfzig Prozent sind bei uns geimpft in der Mannschaft. Zudem haben wir ein paar Genesene. Mir ist aufgefallen, dass sich inzwischen auch Spieler impfen liessen, die ursprünglich mal kritisch eingestellt waren. Darum hoffe ich, dass die Quote noch ansteigt. Wir sind ja schliesslich alle froh, wenn wir nicht in Quarantäne müssen.»



FC Wettingen

Salvatore Romano, Trainer: «Über zwei Drittel der Spieler sind geimpft. Ich würde sagen, dass die Quote sogar bei fast 75 Prozent liegt. Der Rest ist aktuell genesen und wird sich wahrscheinlich auch noch impfen lassen. Ich habe dabei gar keinen Einfluss gehabt, bin aber froh, dass uns so möglicherweise Turbulenzen erspart bleiben.»



Da kann Romano Salvatore (r.) zufrieden sein: Über zwei Drittel sind bei der 1. Mannschaft des FC Wettingen geimpft. Alexander Wagner

FC Küttigen

Andreas Bürgisser, Trainer: «Soweit ich weiss, sind bei uns in der ersten Mannschaft inzwischen alle geimpft. Dabei hat der Klub gar nicht gross interveniert. Das Thema wurde innerhalb des Teams von alleine diskutiert. Ein Spieler ist Medizinstudent, er trug bestimmt auch zur Sensibilisierung bei.»



FC Gontenschwil

Vojan Cvijanovic, Co-Trainer: «Das Verständnis gegenüber der Impfung war von Anfang an gross. Ungefähr achtzig Prozent der Spieler sind geimpft. Natürlich gibt es aber auch einzelne kritische Stimmen, aber das ist bei uns kein Problem. Es respektieren alle, dass bei diesem Thema jeder seine eigene Meinung hat.»



FC Niederwil

Luigi Saporito, Co-Trainer: «Bei uns ist die Quote sehr hoch, etwa neunzig Prozent der Mannschaft sind geimpft. Nur noch ganz wenige Spieler sind noch unschlüssig bei dieser Frage. Der Staff hat das Thema mit dem Team besprochen, dabei gab es aber kaum Diskussionen. Die Bereitschaft war von Anfang an gross unter den Spielern.»



Gränichen-Trainer Giacomini weiss genau, wer in seinem Team geimpft ist. Alexander Wagner

FC Gränichen

Felipe Giacomini, Trainer: «Von 21 Spielern sind inzwischen 14 geimpft oder warten auf die zweite Dosis. Inklusive Staff haben somit etwa siebzig Prozent die Impfung erhalten. Ich habe mit den ungeimpften Spielern gesprochen, weil ich mehr über ihre Gründe erfahren wollte. Die meisten sind unsicher, teilweise herrscht auch Misstrauen. Aber ich denke, das wird irgendwann nachlassen. Ich hoffe, dass wir früher oder später alle geimpft sind.»