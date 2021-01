Aargauer Nati-Flügel Marvin Lier: «Wir haben angestossen, aber für eine grosse Party hätte die Energie nicht gereicht»

Mit einem Charterflug kehrte das Schweizer Handball-Nationalteam am Montagnachmittag aus der «WM-Bubble» in Ägypten in die Schweiz zurück. Mit an Bord war auch der 28-jährige Ehrendinger Marvin Lier. Der linke Flügel von Pfadi Winterthur war in den sechs WM-Partien der Schweizer zu durchschnittlich fast 35 Einsatzminuten pro Partie gekommen und hatte dabei 17 Treffer erzielt.

Sind Sie und Ihre Teamkollegen am Sonntagabend noch etwas zum Feiern der starken WM-Auftritte gekommen?

Marvin Lier: Wir haben zwar zusammen angestossen, aber eine grosse Party lag nicht drin. Einerseits, weil wir die «WM-Bubble» nicht verlassen durften und auch auf die Teams Rücksicht genommen haben, die sich noch auf ihre Partien von heute vorbereitet haben. Andererseits hätten wir nach dem brutalen Programm auch gar nicht mehr die Energie dafür gehabt. So haben wir uns einen eher gemütlichen Abend gemacht und konnten die Schlussrangierung in den Top 16 erst einmal in aller Ruhe setzen lassen.

Drei Siege, drei Niederlagen. Was ziehen Sie für eine Bilanz?

Wir haben an der WM gezeigt, was wir können. Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Umso mehr, wenn man betrachtet, gegen wen die drei Niederlagen zustande gekommen sind. Und auch die Art und Weise. Wir konnten gegen Norwegen und Frankreich mithalten. Das sind Top-Teams, die um den Titel spielen werden. Und dann sind da ja noch die drei Siege: Der spezielle Turnierauftakt gegen Österreich, als es bereits um alles ging. Der über den Kampf geholte Sieg gegen die Isländer im ersten Hauptrundenspiel, wo wir immer an unsere Chance geglaubt haben. Und schliesslich der brutal wichtige Sieg zum Abschluss der WM gegen Algerien, der uns die Platzierung in den Top 16 gesichert hat.

Viel Einsatzzeit und 17 Treffer – Sie haben auch persönlich ein gutes Turnier gespielt.

Ich bin zufrieden mit meinem Turnier. Ich habe viel Vertrauen erhalten und das auch mit Leistung zurückzahlen können. Im Spiel mit sieben gegen sechs Feldspieler ist es als Flügel nicht immer spektakulär, aber dafür ist das Timing beim Wechsel enorm wichtig. Das hat gut geklappt. Ich habe das Gefühl, dass ich auch meine Position als emotionaler Leader und Antreiber zusammen mit Nik Tominec gut ausgefüllt habe. Aber es war egal, wer viel und wer wenig gespielt hat. Wir haben uns alle gegenseitig Energie gegeben. Denn schlussendlich sind einzelne Statistiken völlig unwichtig. Auch wenn Andy (Schmid, d.Red.) mit seiner Qualität aus der Mannschaft herausragt, ist es der Teamspirit, der uns auszeichnet.