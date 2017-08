Mit hängenden Köpfen räumten die fünf Liegend-Finalschützen ihr Läger, darunter Schützenkönig Rafael Bereuter. Gleichzeitig gratulierten sich die drei besten Schützinnen gegenseitig zu ihren Podestplätzen. In einem hochstehenden Final verwies Bettina Bereuter Titelverteidigerin Anne Chapuis auf Rang 2. Im Duell um Bronze verblüffte Mirjam Schneider mit drei Zehntelpunkten Vorsprung auf Rafael Bereuter, dem Spezialisten mit dem 300-m-Gewehr. Bettina Bereuter freute sich über ihren neuerlichen Titelgewinn nach 2015: „Heute hatte ich das Glück, dass mir kein Fehlschuss unterlief.“

Rolf Denzlers Absturz

Zum Abschluss des Meisterschaftswochenendes sprach alles für Routinier Rolf Denzler. Der 53-jährige Seetaler, der an den Vortagen bereits Gold und Silber bei den Senioren gewonnen hatte, erzielte im Dreistellungs-Qualifikationsmatch mit 566 Punkten das klare Bestresultat. Im Final mit schwierigen Lichtbedingungen befand sich Denzler während 40 Schüssen auf Siegeskurs, dann erlebte er in den letzten fünf Stehend-Einzelschüssen ein Marignano. Der Altmeister geriet nach einem Vorsprung von 7,0 Punkten völlig aus dem Konzept. Zum Schluss besiegelte ein 6,2er-Treffer die Niederlage gegen die 21-jährige Reusstalerin Christiane Keller. Die Freiämterin freute sich über ihren gelungenen Einstand bei der Elite, relativierte aber ihren Sieg: „Die letzten Schüsse haben mir den Sieg gebracht, weil ich konstanter war als Rolf. Aber insgesamt hat er besser geschossen.“

Beim Nachwuchs rehabilitierte sich Nationalkader-Juniorin Chiara Leone in der Dreistellungskonkurrenz nach ihrer Liegendniederlage gegen Ivan Füglister. Die 19-jährige Fricktalerin holte im Final über 45 Schuss einen Vorsprung von über sieben Ringen heraus, obwohl sie in den letzten fünf Stehendschüssen abbaute. Beste U17-Schützin war wie schon in der Liegendkonkurrenz die Mettauerin Vanessa Zürcher, die sich gegen ihre grosse Aargauer Konkurrentin Jasmin Jaquat aus Wil durchsetzte.