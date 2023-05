Aargauer Kantonalschwingfest In Möhlin werden die Ringe fürs Kantonale am Wochenende gerichtet Damit die «Bösen» am Sonntag unter den besten Schwingbedingungen antreten dürfen, laufen die Vorbereitungen in Möhlin auf Hochtouren.

Tele M1

Für das Kantonale Aargauer Schwingfest am Wochenende in Möhlin fehlt nur noch eine letzte Zutat: das Sägemehl. Rund 100 Kubikmeter werden gebraucht, um die Ringe auf den vier Plätzen zu füllen. Das Sägemehl in jedem Ring muss 20 Zentimeter hoch sein und verschiedenen Kriterien erfüllen. Bauleiter Jimmy Hasler erklärt diese: «Es muss frisch sein und es darf keine zu grossen Späne haben. Es muss also schein fein sein, damit sich die Schwinger nicht verletzen.» Für die richtige Qualität des Sägemehls sorgt die Sägerei Knecht, welche das Produkt in Koblenz produziert. Dieses ist eigentlich ein Nebenprodukt der Sägerei und besteht vorwiegend aus Fichtenholz. Mehr dazu erfahren Sie im Video. (cam)