Aargauer in der 1. Liga «Müssen die Spieler im mentalen Bereich unterstützen»: Der FC Muri versucht nach Fehlstart kühlen Kopf zu bewahren Der FC Muri hat einen bitteren Start in das 1.-Liga-Abenteuer erwischt. Fünf Niederlagen in sechs Partien kassierte der Aufsteiger. Präsident Michael Stadelmann sowie der Sportliche Leiter und Torhüter Yanick Hofer ordnen die schwierige Situation ein.

Yanick Hofer musste zuletzt öfters hinter sich greifen. Andy Mueller / freshfocus

Sechs Spiele, fünf Niederlagen und ein Torverhältnis von 5:24 (inklusiv 0:7-Klatsche im Cup gegen Winterthur): Die Aufstiegseuphorie ist beim FC Muri in der 1. Liga schnell verflogen. Nur gegen den SC Dornach gab es bisher einen Lichtblick, die Murianer konnten mit einem 2:2-Remis den ersten Punkt verbuchen.

Michael Stadelmann wollte zu Beginn der Woche Kuchen ins Training bringen. Zum einen, weil der Präsident am letzten Sonntag seinen 34. Geburtstag feierte, und zum anderen, weil die Spieler auch eine kleine Aufheiterung hätten gebrauchen können. Doch es kam nicht dazu. Trainer Piu gab den Akteuren nach der 0:2-Enttäuschung gegen den FC Bassecourt einen Tag frei, um den Kopf zu lüften.

Fünfmal musste sich Muri in dieser Saison bisher geschlagen geben – die höchste Niederlage gab es gegen den FC Winterthur im Schweizer Cup. Alexandra Wey / KEYSTONE

Heimspiele im Exil

Da stellt sich die Frage: Wie dramatisch ist die Situation bei den Murianern? «Die Stimmung innerhalb des Teams könnte besser sein. Wenn du fünf von sechs Partien verlierst, ist das demoralisierend. Jetzt müssen wir die Spieler im mentalen Bereich unterstützen», betont Stadelmann.

Die Alarmglocken läuten in Muri aber deshalb noch nicht. «Wenn man sich die Umstände genauer anschaut, ist die Lage halb so wild. Wir hatten im Sommer 13 Abgänge. Ein altersbedingter Umbruch, das Kader ist massiv verjüngt. Keiner hat erwartet, dass wir jedes Spiel gewinnen», so der Präsident.

Präsident Michael Stadelmann sieht keinen Anlass zur Panik. zvg

Hinzu komme auch noch die unbefriedigende Situation bezüglich der Heimstätte. Der FC Muri trägt seine Heimspiele im Exil aus, entweder in Sins oder auf der Wohler Niedermatten. Im Stadion Brühl wird aktuell noch ein Kunstrasen installiert. Ab November können die Murianer dann endlich zurück in die Heimat.

Stadelmann hofft spätestens dann auf einen Aufschwung: «Wir können endlich den gesamten Winter bei uns in Muri trainieren. Ich gehe davon aus, dass wir uns durch den Kunstrasen einen Vorteil verschaffen können.»

Doch nicht nur der Umbruch und das fehlende Stadion machen dem FC Muri zu schaffen. Als Ursache für den verpatzten Saisonstart wird auch die ferienbedingte Abwesenheit einiger Spieler während der ersten beiden Partien genannt.

«Die letzten drei Partien stimmen optimistisch»

Erst die grosse Aufstiegseuphorie, und dann plötzlich fehlen die Spieler beim Start in die neue Saison. Wie kann das sein? «Man darf nicht vergessen, dass wir hier immer noch Amateurfussball betreiben. Die Spieler verdienen bei uns nicht so viel, dass wir ihnen irgendwas vorschreiben könnten. Das wollen wir auch nicht, sie haben bei uns gewisse Freiheiten», erklärt Torhüter und Sportlicher Leiter Yanick Hofer.

Torhüter Yanick Hofer hat bei seinen Vorderleuten gute Ansätze in den letzten Partien gesehen. Andy Mueller / freshfocus

Hofer ergänzt: «Wäre das anders, würden einige Spieler mit ihrer vorhandenen Qualität nicht in Muri spielen. Auf der Kehrseite haben wir auch gemerkt, dass die Jungs uns dies mit Leistung zurückbezahlen und auch die Teammoral war zuletzt immer intakt.»

Für den Keeper ist derweil nicht alles schlecht, was seine Vorderleute auf dem Feld anstellen. Im Gegenteil: «Die letzten drei Partien stimmen mich optimistisch. Wir waren spielerisch nicht unterlegen und haben uns auch zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Es fehlt nicht viel, damit wir zu mehr Punkten kommen.» Wichtig sei nun, dass die Spieler nicht die Nerven verlieren, erklärt Hofer. «Ich versuche derzeit, viele Gespräche mit den jüngeren Spielern zu führen, damit sie bei Laune bleiben.»

Zwei Neuzugänge machen den Abgang

Geklappt hat dies nicht bei allen: Zwei Sommer-Neuzugänge haben den Verein kurz vor Ende des Transferfensters bereits wieder verlassen. Der 18-jährige Leon Gjikollaj ist zurückgekehrt zur 2. Mannschaft des FC Baden. Der 23-jährige Vlerson Veseli wechselte zu seinem Heimatverein FC Neuenhof.

Beide Spieler waren mit ihren Einsatzminuten nicht zufrieden. Zu den Abgängen meint Hofer: «Es sind zwei unterschiedliche Fälle. Leon hat leider die Geduld verloren. Bei Vlerson gab es Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer. Ich bedauere seinen Abgang. Bei ihm hatte ich das Gefühl, er hätte sich etablieren können.»

Trainer Piu Nascimento sitzt bei Muri fest im Sattel. Alexandra Wey / KEYSTONE

Und wie ist eigentlich die Situation bei Trainer Piu? Wie fest sitzt der Trainer noch im Sattel, wenn die Resultate nicht besser werden? «Es ist ein grosser Verdienst von Piu, dass wir überhaupt aufgestiegen sind. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Wir machen ihm gar keinen Druck. Als Spieler kann ich auch bestätigen, dass der Trainer das Team hinter sich hat», sagt Hofer.