Aargauer Handball-Derby: TVE führt gegen den HSC zur Pause mit 13:9 - Die 2. Halbzeit jetzt live

Beim HSC Suhr Aarau steht überraschenderweise der 18-jährige Leo Grazioli im Tor. Mit zwei starken Paraden in der Startphase meldet sich der Schlussmann aber sofort im Spiel an. Sein Antipode, Vit Schams, steht ihm aber in nichts nach und pariert gegen Daniel Parkhomenko und Timothy Reichmuth. Nach 15 Minuten steht es 5:5. Die Startphase ist äusserst ausgeglichen.

Der erste Test für das Heimteam steht an, als Captain Christian Riechsteiner nach einer guten Viertelstunde beim Stand von 6:5 eine Zeitstrafe absitzen muss. Die Gäste bringen aber nichts Zählbares zustande und sehen sich weiter mit dem Rückstand konfrontiert.

Mann der Halbzeit: TVE-Goalie Vit Schams

Dieser wird in der Folge grösser. Per Siebenmeter erhöht Michal Tonar auf 7:5, gleich danach erzielt Goalie Schams das 8:5 für die Hausherren. Die höchste Führung haben die Endinger inne, als Topskorer Claudio Vögtli das 12:7 respektive das 13:8 erzielt. Mit der Pausensirene stellt HSC-Kreisläufer Martin Slaninka auf 13:9.

Mann der ersten Halbzeit ist indes Endingen-Goalie Vit Schams, der die Gäste mit seinen Paraden - vor allem auch bei freien Würfen - zur Verzweiflung. Der tschechische Schlussmann pariert 6 Würfe und steht bei 40 Prozent Abwehrquote.

Die 2. Halbzeit

Der HSC Suhr Aarau kommt besser aus der Kabine und verkürzt innert dreieinhalb Minuten auf 13:11. Derzeit finden die Endinger im Angriff kein Rezept gegen die Abwehr der Gäste.

Update folgt...