Aargauer Gleitschirmpilot überflügelt die Konkurrenz: «Ich mache das nicht fürs Gewinnen»

Stephan Morgenthaler darf doch noch jubeln. Beim Paragliding World Cup in Disentis flog der 42-jährige Aargauer souverän zum Sieg. Zwei Wochen zuvor wurde ihm bei den Swiss Open in Fiesch, den Schweizermeisterschaften, noch fälschlicherweise der Pokal überreicht, da die Abschlussrangliste zuerst falsch berechnet wurde. Dieses Mal gab es keine Verwechslung. Zu eindeutig war der Sieg. Morgenthaler führte während der ganzen Woche das Klassement an. Dabei profitierte er von einem grossen Vorsprung, den er bereits im ersten Lauf herausflog. «Ein absoluter Glückstreffer», meint der 42-Jährige.

Bei schwierigen Bedingungen gelang es einzig dem späteren Sieger, das Ziel zu erreichen. «Alle anderen mussten früher landen», was für Morgenthaler eine komfortable Führung bedeutete. Dass er diesen nicht einfach verwalten konnte, liegt am Reglement: Da in Disentis vier Läufe, sogenannte Tasks, absolviert wurden, kann jeder Pilot seinen schlechtesten Lauf streichen. So musste der zweifache Gesamtweltcupsieger, der seit 1999 Wettkämpfe fliegt, bis zum Schluss abliefern.