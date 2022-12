Aargauer Fussball «Wird ein ganz heisses Titelrennen geben»: Ist der FC Lenzburg in dieser Saison reif für den Aufstieg? Der FC Lenzburg verbucht gegen den FC Oftringen den fünften Sieg in dieser Saison und erobert sich damit die Tabellenführung zurück. Trainer Samuel Drakopulos spricht nach der Partie über Vorurteile, Kaderbreite und mögliche Titelkandidaten.

Der FC Lenzburg verbuchte in dieser Saison bisher fünf Siege in sechs Partien. Alexander Wagner

«Manchmal ist es schon absurd: Gegen den FC Lenzburg haben die Teams immer Extramotivation, sie geben nochmals 20 Prozent mehr als sonst. Gegen uns will keiner verlieren, das scheint ein grundsätzlicher Tenor in dieser Liga zu sein», sagt Samuel Drakopulos nach dem Spiel gegen den FC Oftringen.

Tatsächlich hat das Schlusslicht FC Oftringen dem Tabellenführer FC Lenzburg alles abverlangt. Zu einem Heimsieg hat es dennoch gereicht, dank Treffern von Fidan Tafa und Valentin Gashi bodigt der FC Lenzburg den FC Oftringen mit 2:0. «Teams, die im Tabellenkeller sitzen, sind meistens sehr gefährlich. Der FC Oftringen hat uns keinen Meter geschenkt. Wir wussten, dass wir den Gegner nicht unterschätzen dürfen», sagt Drakopulos.

Gegnerische Teams schenken dem FC Lenzburg keinen Meter, der FC Wohlen U21 gelang zuletzt gar ein knapper 4:3-Sieg gegen den Leader. Alexander Wagner

Es ist gut möglich, dass der Coach – der im Frühling 2020 das Zepter auf dem Sportplatz Wilmatten übernommen hat – ein paar alte Vorurteile zu spüren bekommt. Der FC Lenzburg war in den letzten Jahren nie «Everybody's Darling» im Aargauer Fussball. Drakopulos lässt sich davon aber nicht ablenken. Seit der 48-jährige Ex-Profi den Aargauer Zweitligisten übernommen hat, geht es mit dem FC Lenzburg kontinuierlich bergauf. Bis auf vier oder fünf Spieler ist das Kader komplett umgebaut.

Abgang vom Abwehrchef wiegt schwer

Drakopulos verwies bei seiner Ankunft immer wieder auf einen Dreijahresplan. Erst dann solle der Verein bereit für Aufstiegsambitionen sein, betonte der Trainer stets. Drakopulos ist nun mit seinem Team an diesem Punkt angelangt. Dank dem Sieg gegen Oftringen stehen die Lenzburger nach sechs Spieltagen mit fünf Siegen (einer davon war ein Forfait-Sieg) an der Spitze der 2. Liga.

Der Abgang von Kristian Ndau (zum FC Brugg) wiegt beim FC Lenzburg schwer. Alexander Wagner

Ist der FC Lenzburg nun endlich reif für den Aufstieg? «In der Defensive haben wir noch immer Schwierigkeiten, der Abgang von unserem Abwehrchef Kris Ndau wiegt schwer. Zudem ist unser Kader ziemlich schmal, Ausfälle können wir nur schlecht kompensieren», sagt Drakopulos.

Der Trainer fügt an: «Wir werden darauf noch reagieren, im Winter könnte es nochmals ein paar Verstärkungen geben. Womöglich können wir in den nächsten Tagen schon eine erste kleine Überraschung vermelden.»

Drakopulos rechnet mit bis zu sechs Teams im Titelrennen

Der FC Lenzburg zeigte in der vergangenen Saison ab der Rückrunde die stärkste Leistung aller Zweitligisten. Das kommt nicht von ungefähr. Trainer Drakopulos, der ein eigenes Fitnesscenter in Niedergösgen führt, mag die dreimonatige Pause im Winter. Auf die Kommende freut er sich besonders: «Natürlich werden sich die Jungs bei mir im Gym vorbereiten, aber wir haben zum Glück auch endlich einen Kunstrasen in Lenzburg. Ich arbeite als Trainer mit den Spielern gerne auf dem Platz, deshalb kommt uns diese Erneuerung sehr entgegen.»

Samuel Drakopulos freut sich auf die Winterpause. Alexander Wagner

Allerdings ist sich Drakopulos auch bewusst, dass diese Saison trotz neuem Kunstrasen kein Selbstläufer wird. Mit einem 8:0-Sieg am Freitagabend schickte der FC Suhr gegen den FC Brugg ein deutliches Signal in Richtung Lenzburg. Auch Vizemeister und Aargauer Cupsieger FC Sarmenstorf sitzt den Lenzburgern im Nacken.

Der Coach meint dazu: «Der FC Schönenwerd-Niedergösgen, der FC Wohlen U23 sowie der FC Rothrist haben ebenfalls viel Qualität und könnten noch ein Wörtchen mitreden. Es wird ein ganz heisses Titelrennen in dieser Saison geben, bei dem womöglich bis zu sechs Teams involviert sein werden.»