Den Anfang machte der langjährige Fussball-Kommentator und heutige Teleclub-Experte Marcel Reif. Der gebürtige Pole begeisterte und fesselte das Publikum während seinem Auftritt von der ersten Sekunde an und plauderte hie und da auch aus dem vielzitierten «Nähkästchen».

Auf Reif folgte dessen aktuelle Chefin: Teleclub-Programmleitern Claudia Lässer zeigte sich im Gespräch mit dem gut aufgelegten Moderator Urs Hofstetter sehr offen und gewährte tiefe Einblicke in ihr tägliches Schaffen, aber auch in ihre vielseitige Karriere vom Lehrerberuf über den Modeljob bis hin zur Kaderposition beim Bezahlsender Teleclub. Das Thema Kommunikation sei für Lässer das A und O, wenn es zum einen darum geht, Menschen zu führen, aber zum anderen auch ganz generell in ihrem Job in der Medienbranche.



Aemisegger: «Messlatte wurde hoch gesetzt» Anschliessend referierte Ancillo Canepa, der charismatische Präsident des Super-Ligisten FC Zürich, über erfolgreiche Kommunikation im Fussballverein und liess immer wieder Episoden von persönlichen Erfahrungen in seinen über 12 Jahren als Präsident des «Stadtclubs» einfliessen.

Dabei zeigte sich der ehemalige Wirtschaftsprüfer von «Ernst & Young» wortgewandt und redselig – er inspirierte einen Grossteil der SymposiumsTeilnehmer für ihre tägliche Kommunikation in ihren verschiedensten Funktionen.

Im abschliessenden Podiumsgespräch entlockte Moderator Hofstetter den Referenten mit seinen offenen Fragen einige knackige und interessante Aussagen. «Es war von A bis Z ein gelungener Anlass», meinte AFV-Präsident Hans Aemisegger, «die hochkarätigen Referenten haben die Messlatte für kommende Symposien hoch gesetzt.»