Aargauer Fussball «Solche Niederlagen vergisst man nicht»: So steht es um den FC Wohlen nach dem Debakel in Bassecourt Nach der 0:7-Pleite gegen den FC Bassecourt stellen sich beim FC Wohlen viele Fragen. Der Aargauer Erstligist hinkt seinen Erwartungen weit hinterher. Die Vereinsführung sieht allerdings noch keinen akuten Handlungsbedarf.

0:7 gegen den FC Bassecourt und nur sieben Punkte nach sechs Spieltagen! Der FC Wohlen hat in der 1. Liga eindeutig einen Tiefpunkt erreicht. Dabei konnten die Freiämter vor wenigen Wochen noch vom Aufstieg in die Promotion League träumen. Was ist eigentlich los beim einst so stolzen Challenge Ligisten?

«Solche Klatschen tun natürlich extrem weh», betont Vereinspräsident Mike von Wyl. Personelle Konsequenzen gebe es deswegen allerdings nicht. «Wir stecken in einer Situation, in der Geduld und Vertrauen gefragt ist. Wir glauben an die Qualität des Teams und auch an den Trainer. Wegen dieses Rückschlags dürfen wir jetzt nicht plötzlich alles aufgeben.»

«Rückblickend waren wir da zu naiv»

Natürlich ist sich aber auch der Vereinspräsident bewusst, dass der FC Wohlen seinen Ansprüchen weit hinterherhinkt. «Ich verstehe den Frust unserer Anhänger, aber wir brauchen in dieser Phase nun bedingungslosen Support. Die Mannschaft ist noch sehr jung und muss aus solchen Fehlern lernen. Das ist ein Prozess, den wir nun durchmachen müssen.»

Dass der FC Wohlen gerade mitten in einem Neuaufbau steckt, kommt nicht von ungefähr. Nach dem Scheitern in den Aufstiegsspielen im vergangenen Juni wanderten gleich 17 Spieler ab, weil der Verein erst nach der Saison mit den Vertragsverhandlungen beginnen wollte. «Das war kein gewollter Umbruch. Wir hatten mündliche Zusagen von einigen Spielern, die dann nicht eingehalten wurden. Rückblickend waren wir da zu naiv, daraus müssen wir unsere Lehren ziehen», so von Wyl.

Kam auch noch dazu, dass mitten im Teamumbau Sportchef Alessio Passerini seinen Rücktritt verkündete. Dies sei zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen, meint von Wyl.

«Verstehe, dass die Leute irritiert sind»

Inzwischen hat Marko Muslin die Zügel in der Hand. Der 37-jährige Ex-Profi absolvierte einst zu erfolgreicheren Zeiten 126 Partien für den FC Wohlen. Er weiss, was der Klub für die Region und den Kanton bedeutet. «Ich verstehe, dass viele Leute derzeit etwas irritiert sind. Der FC Wohlen ist ein Topklub und hat andere Ansprüche als vom FC Bassecourt abgefertigt zu werden», so Muslin.

Der Sportchef führt weiter aus: «Aber wir müssen auch Klarheit schaffen. Diese Mannschaft hatte 17 Abgänge und 15 Neuzugänge während der Sommerpause. Bis auf eine Ausnahme sind alle neuen Spieler zwischen 17 und 21 Jahre alt. Wir haben Perspektivspieler geholt, weil wir einen langfristigen Plan haben. Es ist definitiv ein Neustart für den FC Wohlen.»

Muslin schreibt die Saison noch nicht ab: «Es läuft noch nicht alles rund, aber es läuft auch nicht alles schlecht. Daran ändert auch die 0:7-Niederlage nichts. Wir sehen, dass sich die Mannschaft entwickelt. Da gehören auch Rückschläge dazu. Wären wir in derselben Situation mit dem Team von letzter Saison, dann hätten wir ein ernstes Problem.»

Ein erstes Fazit soll es während der Winterpause geben: «Wir haben den Markt im Blick. Es ist kein Geheimnis, dass es aktuell noch sehr wenig Routine im Kader gibt. Wahrscheinlich werden wir im nächsten Transferfenster nochmals aktiv werden», erklärt Muslin.

Klar ist für den Sportchef aber auch: Eine 0:7-Pleite soll es auf keinen Fall mehr geben. «Ich möchte hier nichts beschönigen, es sind alle enttäuscht. Ich habe selber mal mit dem FC Wohlen 1:6 in der Challenge League gegen Servette verloren. Solche Niederlagen vergisst man nicht. Nun ist es Zeit, dass die Spieler Verantwortung übernehmen und mit aller Macht eine Reaktion zeigen. Ich erwarte, dass sie sich mit leidenschaftlichen Auftritten aus dieser Misere kicken.»