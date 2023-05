Aargauer Fussball «SchöNie» ist neuer Leader, Brugg gelingt Überraschungssieg: Die Highlights des Spieltags In der 21. Runde der 2. Liga AFV bezwingt der FC Schönenwerd-Niedergösgen den FC Baden 2 mit 2:1 und steht damit neu auf dem 1. Platz. «SchöNie» darf sich dabei beim FC Brugg bedanken, der zuhause den vorherigen Spitzenreiter FC Wettingen mit 1:0 bodigt.

Michal Kreva trifft gegen Baden und steht nun mit «SchöNie» neu an der Tabellenspitze. Alexander Wagner

Das Titelrennen in der 2. Liga AFV bietet in der Rückrunde ordentlich Spektakel: Vor wenigen Wochen hätten praktisch noch alle mit einem Durchmarsch des FC Suhr gerechnet. Inzwischen hat es bereits den dritten Leaderwechsel im Jahr 2023 gegeben.

Seit diesem Wochenende grüsst nämlich erstmals in dieser Saison der FC Schönenwerd-Niedergösgen von der Spitze. Er gewann am Freitag im Stadion Esp gegen den FC Baden 2 mit 2:1 (Miguel Peralta und Michal Kreva sorgten für die Tore) und zog damit dank der besseren Strafpunkte-Bilanz am punktgleichen FC Wettingen vorbei.

Brugg nimmt im Abstiegskampf Fahrt auf

Beeinflusst wurde der Thronwechsel durch den FC Brugg. Das Team von Flakon Halimi konnte zum zweiten Mal in Folge zuhause im Stadion Au einen Überraschungssieg verbuchen: Die Brugger bezwangen am Samstag den FC Wettingen mit 1:0. Mike Hüsler verbuchte in der 57. Minute das einzige Tor der Partie.

Der FC Brugg setzt im Stadion Au das nächste Ausrufezeichen. Claudio Thoma

Dank den drei Punkten nimmt Brugg im Abstiegskampf Fahrt auf. Der Rückstand auf den (garantiert) rettenden Platz 10 beträgt nur noch vier Punkte.

Klingnau bleibt das formstärkste Team

Der FC Klingnau ist weiterhin nicht zu stoppen. Zuhause gegen den FC Sarmenstorf sorgte Batuhan Karadeniz dafür, dass die Klingnauer den sechsten Sieg (1:0) im achten Rückrundenspiel eintüten konnten. Kleine Randnotiz dabei: Das Team von Imer Kryeziu musste gegen Sarmi ohne die beiden Toptorschützen Milos Ivanovic und Anto Gudelj auskommen, war aber dennoch erfolgreich.

Klingnau ist in dieser Rückrunde immer noch ungeschlagen. Alexander Wagner

Lenzburg sitzt dem Spitzenduo im Nacken

Der FC Lenzburg ist wieder dick im Geschäft! Am Freitag liess das Schwergewicht mit Titelambitionen zuhause gegen den FC Frick nichts anbrennen und gewann dank einem Doppelpack von Fidan Tafa und einem Treffer von Nedim Keranovic mit 3:0.

Der FC Lenzburg hat sich im Meisterrennen wieder angemeldet. Alexander Wagner

Dank dem Sieg lauert das Team von Samuel Drakopulos mit einem Punkt Rückstand hinter dem Spitzenduo. Die Lenzburger haben sich damit im Meisterrennen definitiv zum richtigen Zeitpunkt angemeldet.

Nächster Dämpfer für Suhr

Der FC Suhr kam am am Samstag gegen die U23 des FC Wohlen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Zweimal geriet der Wintermeister dabei in Rückstand, doch Ahmet Ceker und Michael Koch sorgten mit ihren Treffern schlussendlich für den Punktgewinn.

Den FC Suhr sollte man nicht zu früh abschreiben. Alexander Wagner

Der Remis dürfte den Suhrer Ansprüchen wohl kaum genügen, doch abschreiben darf man das Team von Manuel Calvo deswegen noch längst nicht. Der Rückstand zur Spitze beträgt lediglich vier Punkte. In Anbetracht der individuellen Klasse wäre es kaum überraschend, wenn der FC Suhr im Schlussspurt plötzlich doch noch ganz vorne mitmischt.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1