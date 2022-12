2. Liga AFV Rehabilitation, verstärkte Kader und eine neue Philosophie: Das sind die Verfolger der Top 4 In zwei Wochen startet die Rückrunde der Aargauer 2. Liga. Wir nehmen die 16 Mannschaften in einer vierteiligen Serie genauer unter die Lupe.

Exklusiv für Abonnenten

Samuele Drakopulos befindet sich mit dem FC Lenzburg auf Kurs. Alexander Wagner

Zwei Aufsteiger und zwei Schwergewichte belegen zur Winterpause die Plätze 8 bis 5 der 2. Liga AFV. Trotz guten Resultaten hat es bei fast allen Teams gewichtige Veränderungen gegeben. Im dritten Teil unserer Vorschau befassen wir uns genauer mit diesen Mannschaften.

8. Platz: FC Lenzburg

Nach einer schwierigen Saison, die im Sommer 2021 beinahe mit dem Abstieg endete, hat sich das Aargauer-Fussball-Schwergewicht FC Lenzburg rehabilitiert. Der 8. Platz zur Winterpause zeigt, dass sich die Truppe von Samuel Drakopulos auf dem richtigen Weg befindet.

Ganz zufrieden ist er mit der Hinrunde aber nicht. Die Niederlagen gegen Brugg oder Wohlen ärgern den Trainer bis heute. «Eigentlich waren wir unseren Gegnern fast immer ebenbürtig, nur in diesen Spielen hatten wir zweimal einen kompletten Aussetzer.»

Nun will der Trainer in der Rückrunde noch mehr Konstanz von seinem Team sehen. Dazu hat es bei den Lenzburgern ein paar namhafte Veränderungen gegeben. Mit Radovan Radevic und Didi Gashi haben zwei langjährige Spielmacher das Team von Drakopulos verlassen. «Es hat einfach beidseitig nicht mehr gepasst», so das Statement des Trainers.

Captain Dominik Gisler bekommt in der Rückrunde Versträkung. Alexander Wagner

Doch die gewichtigen Abgänge konnten kompensiert werden: Anis Ramcilovic (ehemaliger Challenge-League-Spieler), Lelo Toni (langjähriger Spieler des FC Baden), Fabio Ferrara (FC Gränichen), Dominic Siegenthaler (Lenzburg 2; früher SC Schöftland) und Emanuele Mezzancella (Team Aargau) bringen viel individuelle Klasse in die Mannschaft.

Die Lenzburger stehen entsprechend mit verstärktem Kader da. Eine Kampfansage soll dies jedoch nicht sein: «Es ist klar, dass der FC Lenzburg an die Spitze gehört. Aber wir machen uns da jetzt keinen Druck. Natürlich wollen wir viele Punkte sammeln, aber der Tabellenrang spielt in dieser Saison noch keine grosse Rolle. Wir bauen jetzt eine Mannschaft zusammen, die in der nächsten Spielzeit um die vorderen Plätze mitspielen soll», betont Drakopulos.

7. Platz: Menzo Reinach

Reinach Auch Menzo Reinach hat ordentlich an Qualität zugelegt: Mit Albert Rudaj, Durim Racaj (beide FC Kölliken), Milan Marjanovic (FC Rotkreuz) sowie Patriot Haliti und Gecaj Alban (beide FC Gränichen) holt sich der 2.Liga-Aufsteiger jede Menge Routine ins Team. So wird der Abgang von Oruc Teke (zum SC Zofingen) wohl nicht ganz so schmerzlich ausfallen.

Menzo-Captain Avni Hasanramaj will die gute Form in der Rückrunde bestätigen. Alexander Wagner

Menzo stand bereits vor der Winterpause voll im Saft. Drei der letzten vier Partien gewann die Truppe von Nikolay Oryachkov. Ist der Knoten nun geplatzt? «Wir hatten zwischendurch ein paar Unruhen im Team, die zu Veränderungen im Kader führten. Danach stimmte die Chemie und wir holten unsere Punkte.»

Natürlich stellt sich nun in Anbetracht der Transfers die Frage, in welche nördliche Tabellenregion die Reise von Menzo noch gehen soll. Oryachkov: «Die gute Form vor der Winterpause bringt uns jetzt nichts mehr, dafür war die Pause zu lang. Wir müssen uns das wieder neu erarbeiten. Als Aufsteiger möchten wir einfach möglichst schnell den Ligaerhalt sichern, um Planungssicherheit für die neue Saison zu haben.»

6. Platz: FC Suhr

Die Vorrunde des FC Suhr war ein Auf und Ab. Zwischendurch liessen die Suhrer ihre Muskeln spielen, dann folgten wiederum unverständliche Niederlagen. «Wir sind dort platziert, wo wir hingehören. Die kurze Vorbereitung im Sommer machte sich bemerkbar, wir konnten unsere Topform nicht konstant abrufen», sagt Trainer Manuel Calvo.

Emir Sinanovic will mit dem FC Suhr eine Top-5-Platzierung anstreben. Alexander Wagner

Besonders schmerzhaft waren für die Suhrer die letzten zwei Partien gegen die Spitzenteams Windisch und Sarmenstorf: «Diese Teams wären für uns nicht unbezwingbar, aber wir mussten anerkennen, dass sie einen starken Lauf haben. Da fallen halt die Tore auch leichter.»

Das Ziel für den FC Suhr bleibt eine Platzierung in den Top 5 der Liga. Calvo ist zuversichtlich, dass dies gelingt, obwohl mit Goran Antic (Knieoperation) und Tomislav Bajo (Wechsel nach Küttigen) zwei wichtige Offensivspieler nicht mehr im Kader stehen. «Wir haben mit Ramon Egli einen jungen und hungrigen Stürmer vom FC Gränichen geholt. Nebenbei konnten wir erstmals seit zwei Jahren wieder eine ausgiebige Vorbereitung durchführen. Ich hoffe, dass dieser Faktor für mehr Konstanz sorgen wird.»

5. Platz: FC Brugg

Platz 5 zur Winterpause, die junge Mannschaft des FC Brugg gehörte in der Hinrunde zu den Überfliegern der Liga. Doch inzwischen hat es eine wesentliche Veränderung an der Seitenlinie gegeben. Erfolgstrainer Norbert Schneider musste den Verein aufgrund «interner Vereinsangelegenheiten» verlassen. Nun will Nachfolger Flakon Halimi ein neues Kapitel mit dem FC Brugg schreiben.

Flakon Halimi will mit dem FC Brugg an die alten Erfolge anknüpfen. Christian Merz / Aargauer Zeitung

Doch der Trainerwechsel bringt auch Hürden mit sich, dies war beim Testspiel Mitte Februar gegen den FC Aesch (1:6) ersichtlich: «Es braucht Zeit, bis die Spieler meine Philosophie verinnerlicht haben. Da ist immer noch viel von meinem Vorgänger drin. Ich möchte mutigen Angriffsfussball mit schnellen Abschlüssen von meinem Team sehen, diese Adaption ist noch nicht vollendet.»

Halimi kann inzwischen jedoch Fortschritte feststellen: «Nach diesem Spiel haben wir uns im Training nochmals die Basics angeschaut. Nebenbei führte ich viele Einzelgespräche. Das hat geholfen. Die Testpartien danach sahen deutlich besser aus.»

Haben die Brugger auch in der Rückrunde Grund zum Feiern? Alexander Wagner

Neuer Trainer, altes Team: Die Brugger überwinterten praktisch ohne Veränderungen im Kader. Mit dem Zuzug vom Defensivspieler Edison Veseli (FC Dietikon) konnte sich der Aufsteiger gar noch individuell verstärken. Halimi gibt sich dennoch zurückhaltend: «Ich möchte als neuer Coach für die Rückrunde keine grossen Ansagen machen, aber es gilt die gute Hinrunde mit diesem Team zu bestätigen. Mit einer Top-5-Platzierung wären wir zufrieden.»