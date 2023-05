Aargauer Fussball Ponte verlässt seine Fussballfamilie – folgt nun ein grosser Umbruch beim FC Windisch? Trainer Angelo Ponte hat den FC Windisch von der 3. Liga bis in die 2. Liga inter geführt. Nun möchte er im Sommer eine neue Aufgabe annehmen und verlässt den Verein, der von seinem Vater geführt wird. Das könnte zu einem Windischer Philosophiewechsel führen.

Angelo Ponte ist mit dem FC Windisch von der 3. Liga bis in die 2. Liga inter durchmarschiert. Bild: Alexander Wagner

Aufhören, wenn es am Schönsten ist. Leichter gesagt als getan. Trainer Angelo Ponte schwebt mit dem FC Windisch seit zwei Jahren auf Wolke sieben. Und er hat den Aufsteiger auch in dieser Saison während 22 Runden zum stärksten Aargauer Vertreter der 2. Liga inter geformt. Doch nun zeichnet sich tatsächlich ein Ende dieser erfolgreichen Ära ab.

Zwei Aufstiege innert zwei Saisons

Seit Angelo Ponte den FC Windisch in der Saison 2020/21 übernommen hat, ist es mit dem damaligen Drittligisten nur steil bergauf gegangen. Zwei Aufstiege innert zwei Jahren und nun spielen die Windischer gar in den vorderen Rängen der 2. Liga inter mit.

Ein dritter Aufstieg im dritten Jahr dürfte bei einem Rückstand von 14 Punkten zur Spitze zwar nicht mehr drinliegen, doch das wäre dann wohl auch zu viel des Guten gewesen. Zumal der Verein seine eher bescheidene Infrastruktur auf dem Sportplatz Dägerli für die 1. Liga Classic in kurzer Zeit wohl zünftig hätte auffrischen müssen.

Der FC Windisch ist amtierender Aargauer Meister. Bild: Roland Schmid

Der 38-jährige Trainer darf aber trotzdem stolz auf die Entwicklung sein. Was der FC Windisch geschafft hat, ist beeindruckend. Gemäss den Aussagen des Trainers wurden die Erfolge mit Spielern erzielt, die ohne finanziellen Anreiz für den Verein aufliefen. In dieser Hinsicht ist die Windischer Saison in der 2. Liga inter – in der die Bezahlung von Tor- und Punkteprämien bei den meisten Vereinen ein offenes Geheimnis ist – noch beachtlicher.

Hat der FC Windisch sein Maximum erreicht?

Und trotzdem will Angelo Ponte nun einen Schlussstrich ziehen. Ende der Saison wird er den FC Windisch verlassen. Das kommt überraschend. Nicht nur wegen des grossen sportlichen Erfolgs, der scheinbar kein Ende nimmt, sondern auch, weil Vater Raimondo Ponte Klubpräsident ist und sich mehrere Familienmitglieder im Vereinsvorstand befinden. Anders formuliert: Der FC Windisch ist für Angelo Ponte Heimat und Familie.

Der FC Windisch muss mit einer überschaubaren Infrastruktur zurechtkommen. Bild: Alexander Wagner

Für Ponte ist aber auch klar: Irgendwann ist das Maximum erreicht. «Ich habe während dieser Saison gemerkt, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wenn wir uns weiterhin steigern wollen, müssten wir bessere Trainingsbedingungen schaffen. Dieses Szenario ist aber unrealistisch. Im Dägerli ist in den letzten 20 Jahren nicht viel passiert. Es fehlt an den Sponsoren und auch am Interesse der Gemeinde, um die Infrastruktur zu verbessern.»

Ponte hat sich als Trainer grosse Ziele gesetzt. Es reizen ihn die höheren Ligen. Für diese will er nun auch die nötigen Diplome absolvieren: «Mich nimmt es Wunder, wie weit ich es als Trainer schaffe. Dazu muss ich nun eben auch die Fussball-Romantik zur Seite schieben und meinen Herzensverein verlassen. Für mich war schon länger klar, dass ich irgendwann einmal einen Wechsel anstreben werde.»

Angelo Ponte weiss aktuell noch nicht, welchen Verein er in der nächsten Saison trainieren wird. Bild: Alexander Wagner

Einen konkreten Verein gäbe es noch nicht, aber Ponte befindet sich in Gesprächen. «Für mich ist gar nicht so entscheidend, in welcher Liga meine künftige Mannschaft spielt. Aber ich würde gerne ein Team aufbauen, das grosse Ambitionen hat und auch eine entsprechende Infrastruktur nutzen kann.»

«Der Verein wird immer meine Familie bleiben»

Und der FC Windisch? Einen konkreten Nachfolger gibt es noch nicht. Womöglich kommt es zu einem Philosophiewechsel und damit auch zu einem grossen Umbruch im Sommer. «In meiner Ära sind viele auswärtige Spieler nach Windisch gekommen. Der Staff und ich haben einen enormen Aufwand betrieben, um junge und ambitionierte Spieler zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Verein nun wieder vermehrt auf Eigengewächse setzen möchte.»

Noch sechs Runden hat der FC Windisch in dieser Saison zu absolvieren. Ist die Luft nun mit der Bekanntgabe von Pontes Abgang draussen? «Klar, das Team war geknickt, als es im April erfuhr, dass unsere Ära nun endet. Aber wir werden deshalb nicht nachlassen. Für die Spieler und auch für mich gilt es, dass wir mit guten Leistungen und Resultaten auf uns aufmerksam machen. Wir haben das Potenzial, um in den Top 3 zu landen.»

Und nicht zuletzt ist ein erfolgreicher Abschluss der Saison für den Trainer auch Ehrensache. Beim FC Windisch entdeckte er einst seine Liebe zum Fussball, trug als Spieler selbst 15 Jahre lang das Trikot und lancierte schlussendlich seine Trainerkarriere: «Ich bin sehr stolz auf das, was ich mit Windisch erreichen konnte. Der Verein wird für mich immer meine Familie bleiben. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann wieder in einer bestimmten Funktion zurückkehren werde.»