Aargauer Fussball Suhr und Rothrist liefern sich Knüller, FC Wohlen U23 verteidigt die Spitze: Die Highlights der Aargauer 2. Liga In der 6. Runde der Aargauer 2. Liga gewinnt der FC Wohlen U23 knapp mit 1:0 gegen den FC Gränichen und bleibt damit Leader. Gleich acht Tore gibts beim Topspiel zwischen dem FC Rothrist und dem FC Suhr, es endet mit 4:4. Die Highlights des aktuellen Spieltags.

Diego De Faveri kann gegen den Rothrist einen Treffer bejubeln. Alexander Wagner

Die 6. Runde der 2. Liga AFV startete mit einem torreichen Freitag. Gleich 14 Treffer gab es kombiniert in zwei Partien zu bestaunen. Spannung pur hatte dabei das Spiel zwischen dem FC Fislisbach und dem FC Schönenwerd-Niedergösgen zu bieten. Bereits in der ersten Halbzeit fielen dabei fünf Tore. Bei den Gästen traf Michal Kreva doppelt und Miguel Peralta sorgte kurz vor dem Pausentee für eine 3:2-Führung. Für die Fislisbacher konnten zwischenzeitlich Nikola Milosavljevic und Christian Gasane (per Penalty) für den Ausgleich sorgen.

Gleich nach dem Wiederanpfiff war es erneut Gasane, der in der 48. Minute per Penalty ausgleichen konnte. Danach wollte bis zur 94. Minute kein Tor mehr fallen, ehe Michal Kreva (mit dem insgesamt dritten Penalty dieser Partie) einen Hattrick schnürte und damit seine Farben endgültig zum Jubeln brachte.

Klingnau verbucht sieben Tore

Deutlich eindeutiger war das Geschehen beim FC Klingnau. Die Hausherren feierten gegen das Tabellenschlusslicht FC Windisch einen diskussionslosen 7:0-Sieg. Liga-Topskorer Anto Gudelj (11) verbuchte innert 24 Minuten einen Hattrick, Bryan Sleiman traf doppelt und nebenbei konnten sich auch noch Dario Ferreira und Tomislav Iliev für ihre Tore feiern lassen.

Ebenfalls eine klare Sache gab es am Samstag im Stadion Altenburg. Der FC Wettingen siegte überraschend deutlich gegen den FC Bremgarten mit 4:0. Nicola Minikus, Aleksandar Angelov, Labinot Osmani und Shqiprim Thaqaj verbuchten dabei die Tore.

Ein absoluter Knüller war die Partie zwischen dem FC Rothrist und dem FC Suhr. Am Ende mussten sich die beiden Liga-Schwergewichte mit einem 4:4-Remis begnügen. Besonders den amtierenden Meister dürfte dies ärgern, nach 46 Minuten führte er noch dank Treffern von Michael Koch, Diego de Faveri und einem Doppelpack von Goran Antic mit 4:1, doch dann starteten die Rothrister eine Aufholjagd und kamen dank Avni Halimi, Lumturim Selmani und Martin Valovcan doch noch zu einem Punkt.

Knapper Sieg für Lenzburg

Deutlich weniger Tore gab es im Spiel zwischen dem FC Gränichen und dem aktuellen Leader FC Wohlen U23 zu bestaunen. Das bessere Ende behielten dabei die Wohler für sich. Sie verteidigten ihre Tabellenführung dank einem Treffer von Gabriel Prenaj in der 11. Minute, der den Gästen drei weitere Punkte bescherte.

Der FC Lenzburg konnte am Samstag seinen vierten Saisonsieg eintüten. Allerdings war die Angelegenheit beim noch punktelosen FC Sarmenstorf deutlich enger als erwartet. Die Lenzburger setzten sich dank Treffern von Mehmet Chupi und Emanuele Mezzancella nur knapp mit 2:1 durch. Für die Sarmenstorfer hingegen war Fabian Stutz in der 92. Minute erfolgreich, der Anschlusstreffer per Penalty kam jedoch zu spät. Denn für mehr reichte es den Hausherren nicht mehr.

Emanuele Mezzancella gelingt gegen Sarmenstorf ein wichtiger Treffer. Andy Mueller / freshfocus

Einen harten Kampf lieferte sich der FC Mutschellen und der FC Baden 2 im Stadion Esp. Die Gäste behielten am Ende die Oberhand und gewannen das knappe Duell mit 3:2. Nach Treffern von Badens Luca Ladner und Sebastian Bortolin, sowie Mutschellens Daniil Kaban und Leonardo Nascimento, war es Luca Merendino, der kurz vor dem Schlusspfiff die Partie per Penalty entschied.