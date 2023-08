Aargauer Fussball Lenzburg, «SchöNie» und Mutschellen lassen die Muskeln spielen: Die Highlights der Aargauer 2. Liga In der 2. Runde der Aargauer 2. Liga fielen zahlreiche Tore: Die grössten Schützenfeste veranstalteten dabei der FC Schönenwer-Niedergösgen, der FC Lenzburg und der FC Mutschellen.

Der FC Lenzburg schenkt dem FC Windisch sechs Tore ein. Alexander Wagner

Torspektakel in der Aargauer 2. Liga! Bereits am Freitagabend sind in zwei Partien unglaubliche 16 Treffer gefallen! Der FC Schönenwerd-Niedergösgen schoss sich dabei nach der Kickoff-Niederlage und dem überraschenden Aus im Schweizer Cup den Frust von der Seele. Auswärts beim FC Baden 2 gab es gleich einen 7:2-Sieg. Miguel Peralta und Simon Bürge konnten dabei jeweils zwei Treffer verbuchen.

In der zweiten Freitagspartie lieferten sich der FC Klingnau und der FC Wettingen eine packende Partie. Die Klingnauer kamen dabei zweimal nach einem Rückstand zurück und siegten am Ende dank einem Tor von Paulo Arias in der 89. Minute mit 4:3.

Einseitige Partien in Sarmenstorf, Lenzburg und Rothrist

Am Samstag ging es im torreichen Stil weiter. Der FC Lenzburg fegte den FC Windisch zuhause gleich mit 6:0 vom Platz. Sechs verschiedene Spieler konnten sich dabei auf der Torschützenliste eintragen lassen. Ähnlich einseitig verlief die Partie in Sarmenstorf. Dort gewann der FC Mutschellen mühelos mit 5:0. Daniil Kaban und Gian Marco Bellisario glänzten dabei mit einem Doppelpack. Ebenfalls eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen dem FC Rothrist und dem FC Fislisbach. Martin Valovcan, Ertugrul Özdemir und zweimal Avni Halimi sorgten dafür, dass die Rothrister einen 4:1-Sieg bejubeln konnten.

Wohlen U23 sorgt für Überraschung und erklimt die Spitze

Etwas packender ging es hingegen im Aufsteigerduell zwischen dem FC Gränichen und dem FC Bremgarten zu und her. Schlussendlich konnten sich die Bremgarter für das verlorene Spiel um die Drittliga-Meisterschaft revanchieren und gewannen auf der ZehnderMatte mit 2:1. Christian Maier sorgte in der 91. Minute für die Entscheidung.

Für eine kleine Überraschung konnte die Wohler U23 sorgen. Zuhause gegen den FC Suhr kam die Nachwuchsmannschaft zu einem 3:2-Erfolg. Damit steht das Team von Neo-Trainer Alain Schultz vorübergehend an der Spitze der höchsten Aargauer Liga.