Aargauer Fussball Wohlen U23 überrascht im Topspiel +++ Gränichen gelingt der nächste Streich: Die Highlights der Aargauer 2. Liga In der 6. Runde der Aargauer 2. Liga gewinnt der FC Wohlen U23 das Duell um die Spitze gegen den FC Lenzburg gleich mit 6:3 und Aufsteiger FC Gränichen verbucht gegen den FC Mutschellen überraschend den dritten Saisonsieg (3:1).

Der FC Wohlen U23 holt sich gegen Lenzburg die Tabellenführung zurück.

«Jugend forscht» heisst derweil das Motto an der Tabellenspitze der 2. Liga AFV. Der FC Wohlen U23 gewann in der 6. Runde etwas überraschend zuhause gegen den FC Lenzburg mit 6:3 und steht damit wieder zuoberst in der Tabelle. Für die Wohler Nachwuchsmannschaft trafen Dardan Pnishi, Nelson Afulike (zweimal), Massimo Bocchicchio, Michael Rupp und Leon Alimi. Die Gäste hatten dagegen bis zur 77. Minute nichts zu melden. Zwar sorgten dann Mehmet Chupi und zweimal Fisnik Nuhi mit drei Toren innert zehn Minuten nochmals kurz vor Schluss für ein wenig Spannung, doch mehr wollte ihnen nicht mehr gelingen.

Nur Remis für «SchöNie» und Klingnau

Parallel kamen am Samstag die Verfolger FC Schönenwerd-Niedergösgen und der FC Klingnau nicht wirklich in die Gänge. Während sich «SchöNie» zuhause mit einem 1:1 gegen den FC Wettingen zufriedengeben musste (Michal Kreva und Labinot Osmani waren die Torschützen), spielte auch der FC Klingnau nur Remis. Die Klingnauer kamen in Bremgarten nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Immerhin: Anto Gudelj und Paulo Arias sorgten dafür, dass es nach frühem 0:2-Rückstand keine Niederlage gab.

Etwas überraschend konnte der Aufsteiger FC Gränichen den dritten Sieg in dieser Saison verbuchen. Auswärts beim FC Mutschellen sorgten Cedric Galligani (zweimal) und Alessandro Anastasio für einen 3:1-Erfolg. Für Mutschellen traf hingegen Mattia Bochicchio.

Fislisbach kann erstmals Punkt bejubeln

Zwei knappe Siege gabs am Freitag. Der FC Fislisbach feierte zuhause im Kellerduell gegen den FC Sarmenstorf einen hart umkämpften 4:3-Sieg. Pedro Loureiro, Christian Gasane, Ryan Allmann und Lukas Hövel waren dafür verantwortlich, dass die Fislisbacher erstmals in dieser Saison Punkte bejubeln konnten. Ebenfalls eng war die Angelegenheit beim FC Suhr. Michael Koch und Gabriell Berisha brachten die Hausherren zweimal gegen den FC Baden 2 in Führung. Einmal konnten die Gäste mit Leon Gjikollaj reagieren, auf das zweite Tor gabs jedoch keine Antwort mehr. Somit gewannen die Suhrer schlussendlich mit 2:1.

Am deutlichsten war die Angelegenheit auf dem Windischer Dägerli. Der FC Rothrist feierte dort einen diskussionslosen 6:1-Auswärtssieg. Martin Valovcan, Kenan Mujanovic, Lumturim Selmani, Aziz Kukavica und zweimal Avni Halimi hiessen dabei die Torschützen.