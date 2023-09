Aargauer Fussball «SchöNie» schlägt Klingnau im Topspiel, Lenzburg krallt sich die Spitze: Die Highlights der Aargauer 2. Liga In der 4. Runde der Aargauer 2. Liga hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben: Der FC Lenzburg ist dank einem 1:0-Sieg gegen den FC Mutschellen neuer Leader und löst damit den FC Klingnau ab, der sich zuhause gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen mit 1:4 geschlagen geben muss.

Schönie feierte in Klingnau einen Auswärtssieg. Miguel Peralta traf dabei doppelt. Alexander Wagner

Am Dienstagabend kam es beim FC Klingnau zu einem Topspiel, es gastierte nämlich der FC Schönenwerd-Niedergösgen, der zuletzt zwei Siege in Serie verbuchen konnte. Und «SchöNie» liess sich tatsächlich auch vom Leader nicht aufhalten. Gleich mit 4:1 ging die Partie zu Gunsten der Gäste aus. Miguel Peralta traf dabei doppelt, nebenbei trugen auch noch Alessandro Grimaldi und ein Eigentor zum Sieg bei. Auch Goalie Mike Von Felten konnte sich auszeichnen, er hielt beim Stand von 1:3 einen Penalty und verhinderte dabei einen Momentumwechsel.

Gefreut über das Ergebnis aus Klingnau hat sich garantiert der noch ungeschlagene FC Lenzburg. Dieser entschied das Duell gegen den FC Mutschellen zuhause dank einem Treffer von Fidan Tafa knapp mit 1:0 und ist somit neuer Tabellenführer mit zehn Punkten auf dem Konto.

Ebenfalls erfolgreich war auch der FC Wohlen U23, der auswärts beim Nachbarsklub FC Sarmenstorf einen deutlichen 4:1-Sieg verbuchen konnte. Dardan Pnishi, Javi Gabathuler und zweimal Nelson Afulike

sorgten für den dritten Saisonsieg der Freiämter. Die Wohler stehen damit nach vier Runden etwas überraschend auf dem dritten Rang.

Kommt Vizemeister Wettingen nun in die Gänge?

Durchzogen war bisher der Saisonstart des FC Suhr, doch nun konnte der amtierende Meister endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Auswärts beim Aufsteiger FC Gränichen gab es einen knappen 1:0-Erfolg. Damian Pignatelli sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung.

In einer ähnlichen Situation befindet sich der FC Wettingen. Der Vize-Meister kam während den ersten drei Spieltagen ebenfalls nicht in die Gänge. Nun konnte er jedoch einen Befreiungsschlag landen. Zuhause gegen den FC Fislisbach gelang der erste Dreier in dieser Saison. Edonis Shabani, Davide Caforio und Dennis Miolo sorgten für die Tore beim 3:1-Sieg.

Der FC Wettingen konnte zuhause gegen Fislisbach seinen ersten Saisonsieg bejublen. Alexander Wagner

Auch mit 3:1 gewann der FC Rothrist an diesem Spieltag. Zuhause gegen den FC Bremgarten stand es bereits nach rund 25 Minuten 3:0 für die Gastgeber. Dominik Sieber, Avni Halimi und Martin Valovcan waren für Rothrist erfolgreich. Die Bremgarter konnten darauf zwischenzeitlich reagieren und verkürzten in der 33. Minute durch Sizai Morina, doch mehr wollte ihnen nicht mehr gelingen.

Am deutlichsten war die Angelegenheit am vierten Spieltag im Stadion Esp. Da kam der FC Baden 2 zu einem lockeren 6:1-Sieg gegen den FC Windisch. Leon Gjikollaj, Milan Gligic, Roko Begonja, Arbnor Berisha und zweimal Loris Brunner brachten die Gastgeber zum Jubeln. Für Windisch traf hingegen Vuk Peric. Bemerkenswert dabei: In Baden konnte der 2.-Liga-inter-Absteiger erstmals ein Tor in dieser Saison bejubeln.