Aargauer Fussball Klingnau feiert Spektakelsieg, Lenzburg schnuppert an der Spitzengruppe: Die Highlights des Spieltags In der 20. Runde der 2. Liga AFV lässt der FC Klingnau die Muskeln spielen und gewinnt beim Leader FC Wettingen mit 4:3, der FC Lenzburg entscheidet das Topspiel gegen den FC Rothrist in der 90. Minute (4:3) und meldet sich damit im Meisterrennen zurück.

Der FC Klingnau ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Alexander Wagner

Der FC Klingnau und der FC Wettingen waren die bisher formstärksten Teams dieser Rückrunde, nun trafen die Mannschaften am Samstag in der Wettinger Altenburg aufeinander. Die Zuschauer kamen dabei in den Genuss eines 7-Tore-Spektakels.

Die Oberhand behielten dabei die Gäste. Paulo Arias, Anto Gudelj und Atanas Angelov (Doppelpack) sorgten dafür, dass der in diesem Jahr noch ungeschlagene FC Klingnau den fünften Sieg im siebten Spiel verbuchen konnte.

Während sich die Klingnauer dank diesem Erfolg vorläufig vom Abstiegskampf verabschieden, muss der FC Wettingen nach der überraschenden Niederlage gegen Menzo Reinach den zweiten Dämpfer in Serie hinnehmen. Das Team von Marc Hodel bleibt jedoch an der Spitze mit drei Punkten Vorsprung.

Emotionaler Sieg für Lenzburg

Der FC Lenzburg hat sich im Meisterrennen wieder zurückgemeldet. Lediglich noch vier Punkte beträgt der Rückstand zur Spitze. Dass man das Team von Samuel Drakopulos in dieser Saison noch auf der Rechnung haben sollte, zeigte es beim 4:3-Sieg im Topspiel gegen den FC Rothrist.

Dem FC Lenzburg gelingt gegen Rothrist ein wichtiger Sieg. Claudio Thoma

Der Sieg war dabei hart erarbeitet. Erst verspielten die Lenzburger im zweiten Durchgang eine 3:0-Führung und kassierten drei Gegentore innert elf Minuten, dann bewiesen sie jedoch grosse Moral und gewannen die Partie doch noch. Besart Vrella sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für den Dreipunkte-Erfolg.

Suhr verbucht ersten Sieg im neuen Jahr

Man mag es kaum glauben: Der überragende Wintermeister FC Suhr brauchte im neuen Jahr sieben Anläufe, um endlich ein Liga-Spiel zu gewinnen. Erst am vergangenen Freitagabend folgte gegen den FC Baden 2 die Erlösung. Dank Rocco Costantino und Davut Bektas gewannen die Suhrer mit 2:1 auf dem Sportplatz Hofstattmatten.

Suhr kann doch noch jubeln. Alexander Wagner

Damit beträgt der Rückstand zur Spitze neu nur noch drei Punkte. Geht da eventuell doch noch was beim Team von Manuel Calvo?

Peralta sorgt für späten Jubel

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen hat in diesem Jahr einen unglaublichen Lauf. Nicht nur im Aargauer Cup, sondern auch in der Meisterschaft ist «SchöNie» kaum zu stoppen. Beim Heimspiel gegen den FC Brugg gelang der fünfte Sieg im siebten Liga-Spiel. Miguel Peralta sorgte in der 92. Minute für den späten Jubel.

Miguel Peralta ist mit «Schönie» derweil nicht zu stoppen. Alexander Wagner

Das Team von Claudio Della Vecchia kann somit Platz 2 verteidigen und gehört nun neben Wettingen und Suhr zu den ganz heissen Anwärtern auf den Meistertitel. Möglicherweise könnte in dieser Saison sogar das «Double» drinliegen.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1