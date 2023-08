Aargauer Fussball Meister Suhr schlägt hartnäckigen Absteiger, Bremgarten gelingt kleine Überraschung Die Highlights der Aargauer 2. Liga In der 1. Rundes der Aargauer 2. Liga setzte der FC Bremgarten ein Ausrufezeichen und holte sich gegen den FC Lenzburg (2:2) den ersten Punkt. Der FC Suhr konnte hingegen den ersten Sieg verbuchen, gegen den FC Mutschellen gewann der amtierende Meister mit 4:2.

Der FC Suhr konnte am Freitag den ersten Dreipunkte-Erfolg verbuchen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bereits am vergangenen Dienstag startete die Aargauer 2. Liga in die neue Saison. Das Kickoff-Datum wurde deshalb vorverschoben, weil der FC Schönenwerd-Niedergösgen am Samstag gegen den FC Greifensee (0:2) im Schweizer Cup im Einsatz stand. Das Startspiel der 2. Liga AFV endete mit einem überraschenden 1:0-Auswärtssieg für den amtierenden Drittliga-Meister FC Gränichen. Arbnor Sejdiu sorgte für den einzigen Treffer der Partie.

Baden gewinnt das Esp-Duell

Mehr Aargauer Fussball gab es dann allerdings erst am Freitag. Der FC Baden 2 konnte bei seinem Auftakt gleich einen 1:0-Derbysieg im Esp-Duell gegen den FC Fislisbach feiern. Loris Brunner sorgte bereits in der dritten Minute für den spielentscheidenden Treffer. Besonders speziell dürfte dieses Spiel für Rino Luongo gewesen sein, der in der letzten Saison noch die Fislisbacher trainierte und nun bei den Badenern an der Seitenlinie stand.

Feiern konnte auch der FC Suhr, der zuhause auf der Hofstattmatten eine enge Partie gegen den FC Mutschellen mit 4:2 für sich entschied. Für die Treffer sorgten Steve Ejims, Rocco Costantino und Ahmet Ceker mit einem Doppelpack.

Beide Rückkehrer verlieren

Auffallend am ersten Spieltag war, dass sich nebst dem FC Mutschellen auch der FC Windisch bei seinem Auftakt geschlagen geben musste. Das Team vom Neo-Trainerduo Armin Cerimovic und Albin Kolica verlor zuhause gegen den FC Wohlen U23 mit 0:2. Somit mussten beide 2.-Liga-inter-Absteiger bei ihrer Regionalfussball-Rückkehr als Verlierer vom Platz.

Besser machte es der 3.-Liga-Aufsteiger FC Bremgarten, der am Samstag zuhause gegen den FC Lenzburg einen Punkt ergatterte. Yunus Aslan und Sizai Morina sorgten zweimal für die Führung der Hausherren, Fabio Milazzo und Matija Randjelovic konnten jedoch zweimal reagieren. Am Ende stand es 2:2 im Duell zwischen den beiden Aargauer Grossvereinen.

Bremgartens Trainer Mergim Morina holt mit seiner Mannschaft beim Auftakt einen Punkt. Andre Griffel | Fotografie / Aargauer Zeitung

Rothrist holt in der 93. Minute einen Punkt

Auch am Sonntag standen noch zwei Partien auf dem Programm. Für den Vizemeister FC Wettingen gab es in der Altenburg gegen den FC Rothrist ein 1:1-Unentschieden. Labinot Osmani sorgte kurz nach der Pause für die Führung, Blerim Bekteshi glich für die Rothrister spät in der 93. Minute noch aus.

Beim Duell zwischen dem FC Klingnau und dem FC Sarmenstorf war es hingegen eine klare Angelegenheit. Anto Gudelj traf gleich zweimal und auch Marcel Rüegg konnte sich beim 3:0-Heimerfolg als Torschütze notieren lassen.