Aargauer Fussball AFV lanciert MVP-Wahl im Aargauer Fussball: Das sind die Kandidaten Der Aargauer Fussballverband kürt in dieser Saison erstmals den MVP in der 2. Liga. Dafür wurden nun 32 Kandidaten bestimmt. Ende Saison wird der MVP gewählt, die Ehrung erfolgt im November bei der AFV-Gala.

Boris Dabic vom FC Wettingen wurde für die MVP-Wahl nominiert. Alexander Wagner

Bei der kommenden AFV-Gala wird es für Aargauer Regionalfussballer ein neues Highlight geben: Die Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison. Dafür meldeten die 2.-Liga-Trainer dem Aargauer Fussballverband in der Winterpause je zwei MVP-Kandidaten.

Folgende Faktoren waren dabei entscheidend: Sportliche Leistungen, Verhalten auf dem Platz gegenüber Mit-, Gegenspieler und Schiedsrichter, Führungsqualitäten auf und neben dem Platz, Persönlichkeit im Allgemeinen und Eingebundenheit im Verein.

An der Wahl am Ende der Saison 2021/22 nehmen die Trainer der 2. Liga AFV (16 Stimmen), die 2.-Liga-Captains (16 Stimmen) und die AFV-Wettspielkommission (2 Stimmen) als Jury teil und wählen so den MVP 2022.

Jedes Jury-Mitglied kann für drei Kandidaten Punkte vergeben, die unterschiedlich gewichtet sind. Der erste Kandidat erhält zehn Punkte, der zweite fünf Punkte, der dritte drei Punkte. Für Spieler aus dem eigenen Verein können keine Punkte verteilt werden. Der Spieler, auf den die meisten Punkte fallen, wird «MVP 2022». Die Prämierung und Übergabe des MVP-Awards erfolgt an der AFV-Gala am 19. November 2022 im Trafo Baden.

Holt sich Luca Costa vom FC Windisch den Titel? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das sind die Kandidaten:

FC Brugg: Sven Schönenberger, Jonas Schmidt

FC Fislisbach: Leandro Russo, Raphael Pfister

FC Gontenschwil: Franjo Bajo, Roman Holenstein

FC Gränichen: Florian Müller, Arton Tishuki

FC Kölliken: Albert Marku, Mateo Trgo

FC Küttigen: Janis Christ, Silvan Otto

FC Lenzburg: Kris Ndau, Fabio Kleiner

FC Menzo Reinach: Lars Frankhauser, Avni Hasanramaj

FC Niederwil: Luca Angst, Joel Rey

FC Oftringen: Dominik Sieber, Marc Leuppi

FC Sarmenstorf: Michael Stutz, Alain Schultz

FC Schönenwerd-Niedergösgen: Simon Bürge, Fabio Liloia

FC Suhr: Sven Käser, Thomas Wernli

FC Wettingen: Boris Dabic, Roman Heiniger

FC Windisch: Luca Costa, Shqiptar Hamdiu

FC Wohlen 2: Isni Zekiri, Matija Randjelovic