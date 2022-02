Red Lions und Argovia Stars «Waren im entscheidenden Moment nicht bereit»: Grosse Ernüchterung bei den Aargauer Erstligisten Für die Red Lions Reinach und die Argovia Stars ist die Saison in der 1. Liga vorbei. Beide verlieren am letzten Spieltag und verpassen die Playoffs. Mit Blick auf die Qualität der Mannschaften ist dieser Abschluss eine grosse Enttäuschung.

Die Argovia Stars ziehen gegen Bellinzona den Kürzeren. Henry Muchenberger

Es ist eine grosse Enttäuschung für das Aargauer Eishockey. Weder die Red Lions Reinach noch die Argovia Stars haben den Einzug in die Playoffs der 1. Liga geschafft. Besonders bitter ist dies, weil beide Teams mit dem ­nominell besten Kader der vergangenen Jahre in die Saison starteten und trotzdem gescheitert sind.

Zu viele Häuptlinge

Das Verpassen der Playoffs ist für Roger Gerber ein Novum. In seinem dritten Amtsjahr bei den Argovia Stars muss er sich mit dem zehnten Platz begnügen. «Wir haben unser Saisonziel verpasst, dieser Rang genügt unseren Ansprüchen nicht», analysiert er nüchtern.

Seine Kritik richtet sich nicht nur an die Spieler, er geht auch mit sich selber und dem Staff hart ins Gericht: «Auf dem Papier sah die Mannschaft vor der Saison zwar stark aus, doch es ist uns nicht gelungen, die richtige Mischung zu finden. Wir hatten zu viele Häuptlinge, so konnten sich die Indianer nicht entfalten.»

Roger Gerber hat mit seinem Team den Rhythmus nicht gefunden. Henry Muchenberger

Gerber konkretisiert: «Mit Marc Gisin und Lars Neher sind zwei weitere erfahrene Spieler zum Team dazugestossen. Plötzlich hatten wir viele Routiniers im Kader und die jüngeren Spieler fingen an, sich hinter diesen zu verstecken. Das hat für Unruhe gesorgt, wir fanden darauf nie unseren Rhythmus.»

Bestimmt hat dabei der ­coronabedingte Unterbruch (fünf ausgefallene Partien) in der entscheidenden Phase nicht geholfen. Doch der Trainer will nicht jammern: «Alle Teams hatten die gleichen Umstände. Die Fehler, die uns am Schluss passiert sind, gab es bereits während der gesamten Saison. Wir waren im entscheidenden ­Moment nicht bereit.»

Lars Neher (mit Gitter) wechselte nach einer halben Saison bei den Argovia Stars zum EHC Wetzikon. Claudio Thoma/freshfocus

Den Argovia Stars steht nun ein grosser Umbruch bevor. Das Thema mit den vielen Häuptlingen dürfte sich ab neuer Saison erledigt haben: Nach dem ­Abgang von Lars Neher im Dezember verlassen nun mit ­Michel Simmen, Boris Neher, Marc Gisin und Christoph Frei vier weitere Routiniers den Verein. Nebenbei stellt sich auch die Frage, ob der 36-jährige ­Pascal Wittwer noch eine weitere Saison draufpackt. Eine Entscheidung wird der Topskorer erst in den kommenden Monaten fällen.

Noch ist unklar, ob Pascal Wittwer den Argovia Stars für eine weitere Saison zur Verfügung steht. Claudio Thoma/Freshfocus

Gewissheit dagegen haben die Stars in der Frage bezüglich des Coachs: Roger Gerber, dessen Dreijahresvertrag abgelaufen ist, verlängert um eine weitere Saison. «Der Klub hat eine schwierige Zeit hinter sich, unser verstorbener Sportchef Attila Blatter fehlte an allen Ecken und Enden», sagt er. «Es wird im Kader einen Substanzverlust geben, es ist aber auch eine Chance für die Jüngeren. In dieser wichtigen Phase möchte ich dem Klub helfen, deshalb habe ich verlängert. Attila hätte das bestimmt so gewollt.»

Saisonziel trotz bestem Reinacher Kader verpasst

Gross ist die Enttäuschung über den Saisonverlauf auch bei den Red Lions. Schliesslich verfügten die Reinacher über das beste Kader in der Vereinsgeschichte. Doch die Mannschaft wurde den hohen Erwartungen nicht gerecht. Das Saisonziel Playoffs wurde um einen Rang verpasst.

Die Entwicklung der Red Lions unter Adriano Pennaforte ist positiv, für die Playoffs hats aber trotzdem nicht gereicht. Henry Muchenberger

Neo-Trainer Adriano Pennaforte kann sich dabei keinen Vorwurf machen. Zwar musste er sich am letzten Spieltag zum ersten Mal mit seiner Mannschaft gegen das Liga-Schwergewicht EHC Frauenfeld geschlagen geben (2:4), doch der Sieg hätte ohnehin nichts mehr gebracht, da Tabellennachbar GDT Bellinzona ebenfalls gewonnen hat.

Der ernüchternde Schlusspunkt täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass es seit der Übernahme des Teams durch Pennaforte im Dezember bergauf geht für die Red Lions. «Diese Mannschaft gehört zu den besten sechs Teams in der Liga. Wir haben die Playoffs nicht am Schluss verspielt, das passierte vorher. Natürlich war auch der Unterbruch ärgerlich, ohne diesen würde unsere Saison nun weitergehen», betont der Trainer selbstsicher.

Kleiner Trostpreis: Beide Aargauer Derbys konnten die Red Lions in dieser Saison für sich entscheiden. Henry Muchenberger

Pennaforte ist generell sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft: «Leider haben wir im letzten Spiel etwas die Nerven verloren, aber das war kein spielerisches Problem. Ich spüre, dass die Mannschaft in den letzten Wochen gewachsen ist.»

Im Gegensatz zu den Argovia Stars gehen die Reinacher mit mehr Planungssicherheit in die Offseason. Der Grossteil der Mannschaft bleibt zusammen, Mutationen wird es nur wenige geben. Coach Pennaforte möchte lediglich etwas mehr Routine dazu holen: «Ich würde gerne noch zwei bis drei Spieler verpflichten, die meine Philosophie verstehen und uns individuell verstärken. Wir werden auf ­jeden Fall noch besser aus der Sommerpause zurückkehren, da bin ich mir sicher.»