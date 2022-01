Aargauer Eishockey Saison wird fortgesetzt: Argovia Stars und Red Lions kämpfen um Playoff-Ticket Erfreuliche Nachrichten für die Aargauer Erstligisten: Die Regio League hat entschieden, dass die unterbrochenen Ligen am 28. Januar wieder aufgenommen werden. Damit stehen für die Red Lions Reinach und die Argovia Stars bereits am Samstag kapitale Spiele auf dem Programm.

Noch zwei Partien bleiben den Red Lions und den Argovia Stars übrig, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Claudio Thoma/Freshfocus

Der Unterbruch im vergangenen Dezember weckte böse Erinnerungen bei den Aargauer Erstligisten, es drohte der dritte Saisonabbruch in Serie. Doch nun gibt es für die Hockeyaner eine erfreuliche Kehrtwende: Der Spielbetrieb im Nachwuchs- und Amateur-Eishockey wird ab 28. Januar fortgesetzt.

Als Grund für den Entscheid schreibt die Regio League in einer Medienmitteilung:

«Eine grosse Mehrheit der Klubs in allen Ligen hat sich im Verlauf der vergangenen Woche für eine Wiederaufnahme ausgesprochen. Da sich viele Spieler:innen seit dem Unterbruch entweder mit der Omikron-Variante infiziert oder sich impfen lassen haben, sind zudem deutlich mehr Klubs fähig unter den aktuell gültigen Massnahmen Spiele zu bestreiten. Zum Zeitpunkt des Unterbruchs am 20. Dezember war dies nicht der Fall.»

Auch die Verkürzung der Isolations- und Quarantänedauer auf fünf Tage, habe einen entscheidenden Einfluss auf eine Weiterführung der Meisterschaften, teilt die Task Force der Regio League mit.

Heikle Aufgaben für die Aargauer Teams

Für die Aargauer Erstligisten hat dies zur Folge, dass bereits am kommenden Samstag kapitale Heimspiele anstehen. Während die Red Lions Reinach auf den HC Luzern treffen, müssen die Argovia Stars gegen den EC Wil antreten. Verlieren dürfen beide nicht, sonst können die Playoffs wohl schon abgeschrieben werden.

Die aktuelle Tabelle in der 1. Liga. Gamcenter/ Regio League

Vor wenigen Wochen hatte Adriano Pennaforte noch kein gutes Gefühl, was die Fortsetzung der Liga betrifft. Nun wird doch weitergespielt. Für den Coach aber noch kein Grund für Freudensprünge: «Happy sind wir erst, wenn wir in den Playoffs stehen. Aber natürlich bin ich froh für den Verein. Es sind finanziell schwierige Zeiten, wenn im Winter kein Eishockey gespielt werden darf.»

Auf dem Restprogramm stehen für die Red Lions der HC Luzern und der EHC Frauenfeld. Zwei schwierige Gegner, gegen die sechs Punkte her müssen, sofern die Reinacher ein Playoff-Ticket lösen wollen. «Wir haben immer damit gerechnet, dass es weitergehen könnte. Ich habe das Training in der spielfreien Zeit sogar noch intensiviert. Für uns brachte diese Pause auch gewisse Vorteile mit sich, da die Mannschaft mich und meine Spielphilosophie noch besser kennen lernen konnte.»

Reinachs neuer Coach Adriano Pennaforte will sich ein Playoff-Ticket erkämpfen. Henry Muchenberger

Eine ganz besondere Angelegenheit bei Pennafortes zweitem Spiel mit den Red Lions ist das Aufeinandertreffen mit Raphael Zahner. Der Trainer vom HC Luzern ist nicht nur der Ex-Coach der Reinacher, sondern auch der «Götti» von Adriano Pennaforte. «Seit ich klein bin verbindet uns beide das Eishockey, ich habe eine besondere Beziehung zu ihm. Aber das wird uns wohl nichts nützen, die Luzerner werden sich deswegen garantiert nicht zurückhalten.»

Argovia Stars konnten den Fokus halten

Bereits in der letzten Saison war Roger Gerber stets optimistisch, was die Fortsetzung der Saison betraf. Entsprechend hat er auch in diesem Jahr felsenfest an einen Restart geglaubt: «Endlich wurde ich für meine Einstellung belohnt», sagt Gerber schmunzelnd. «Ich habe meinen Spielern mindestens viermal pro Woche eingeredet, dass diese Saison noch nicht vorbei ist. Ich denke, irgendwann haben auch sie meine Einstellung verinnerlicht. Nun sind alle heiss auf den nächsten Samstag.»

Roger Gerber darf sich mit den Argovia Stars keine Niederlage erlauben. Henry Muchenberger

Dass die Argovia Stars so schnell wie möglich auf Touren kommen, ist auch dringend notwendig. Wie auch bei den Red Lions reicht der Punkteschnitt von 1,2 pro Spiel aktuell nicht für die Playoffs. Noch bleiben zwei Partien, um dies zu korrigieren.

Ein kleiner Vorteil dabei für die Stars, die Partien gegen den EC Wil und GDT Bellinzona finden in der KEBA statt. «Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft den Fokus trotz langer Pause halten konnte. Wir müssen zweimal all-in gehen, die Spieler sind sich das bewusst.»

Trotz gutem Mindset ist Gerber ein paar Sorgenfalten nicht losgeworden. Das Line-up für das kommende Heimspiel gegen Wil ist noch unklar: «Aktuell haben wir drei Leistungsträger, die krankheitsbedingt bereits länger ausfallen. Ob sie in den nächsten Tagen aufs Eis zurückkehren, ist derzeit noch ungewiss.»