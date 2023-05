Aargauer Cup Zehn provokante Fragen vor dem Cupfinal: Tomislav Bajo und Miguel Peralta im Doppelinterview Am Donnerstag wollen der FC Küttigen und der FC Schönenwerd-Niedergösgen im Aargauer Cupfinal nach der Trophäe greifen. Vor dem grossen Showdown haben sich mit Miguel Peralta und Tomislav Bajo zwei Schlüsselspieler zum verbalen Schlagabtausch getroffen.

Bajo oder Peralta: Wer holt sich den Titel? Alexander Wagner

Der Aargauer Cuptitel ist das höchste der Gefühle für jeden Amateurfussballer. Entsprechend fiebern Tomislav Bajo und Miguel Peralta dem Final am kommenden Donnerstag entgegen. Die beiden Routiniers werden sich im Aarauer Schachen beim Spiel zwischen dem FC Küttigen und dem FC Schönenwerd-Niedergösgen gegenüberstehen (Anpfiff 17:30 Uhr). Im Vorfeld haben sie Halt beim Podcast «Stehplatz Brügglifeld» gemacht und sich zehn provokante Fragen gefallen lassen.

Wenn Schönies auf Frösche treffen Stehplatz Brügglifeld Das ganze Gespräch zwischen Miguel Peralta und Tomislav Bajo gibt es in der neusten Folge des Podcasts Stehplatz Brügglifeld Hören

Sind wir mal ehrlich: Schlussendlich gewinnt sowieso immer der favorisierte Zweitligist den Aargauer Cup, das haben bereits die letzten beiden Finalspiele bewiesen …

Tomislav Bajo: Darum ist es an der Zeit, um die Geschichte neu zu schreiben. Der FC Küttigen bricht den Bann und gewinnt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Cup-Titel bei den Aktiven.

Miguel Peralta: Da würde ich widersprechen. Von mir aus kann das gerne so weitergehen. Nach dem Schlusspfiff am Donnerstag feiert der FC Schönenwerd-Niedergösgen.

Peralta ist sich sicher: Am Ende feiert der FC Schönenwerd-Niedergösgen. Alexander Wagner

Wieso darf der FC Schönenwerd-Niedergösgen überhaupt am Aargauer Cup teilnehmen, er ist doch eigentlich auf Solothurner Boden beheimatet?

Peralta: Auf eine solch provokante Frage gebe ich keine Antwort.

Bajo: Der Aargau ist sowieso schöner als Solothurn. Ich verstehe, dass sie lieber bei uns spielen.

Das 1B des FC Küttigen ist derzeit in der 3. Liga auf Aufstiegskurs, dem 1A läuft es hingegen nicht ganz so erfolgreich. Wäre es nicht besser, wenn ihr die zweite Mannschaft aufs Feld schicken würdet?

Bajo: Autsch, fiese Frage. Aber ich würde behaupten, dass wir mehr Erfahrung und die filigraneren Techniker im Team haben. Deshalb ist es schon richtig, dass wir im Cupfinal spielen werden.

Das Logo des FC Küttigen bekam wegen einer Twitter-Abstimmung bereits schweizweit Aufmerksamkeit. Wer von den beiden Finalisten hat eigentlich das schönere Logo?

Bajo: Unser Frosch sieht schon ziemlich sexy aus. Wenn man genau hinschaut, lässt er seine Muskeln spielen.

Hat der FC Küttigen das kultigste Logo im Aargauer Fussball? Alexander Wagner

Peralta: Meinst du das wirklich ehrlich? Das kann ich nicht ernst nehmen. Wir haben definitiv das schönere Logo!

Bajo: Ich denke, der Frosch passt auf jeden Fall ganz gut zu meinem Körperbau. Ich kann mich damit super identifizieren.

Sind Ex-Profis in einer Amateurmannschaft eigentlich überbewertet?

Peralta: Das kann man so nicht pauschal beantworten. Es kommt immer darauf an, ob man sich gut ins Team integriert. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Aber bei uns ist sowieso das Kollektiv der Star. Ich bin da nicht der grosse Knipser, der die Spiele im Alleingang entscheidet.

Ex-FCA-Profi Miguel Peralta spielt seit dieser Saison beim FC Schönenwerd-Niedergösgen. Alexander Wagner

Bajo: Ich muss mich da ausnahmsweise für Migu stark machen. Die individuelle Klasse verschwindet nicht einfach so. Man merkt, wenn ein Gegner einen Ex-Profi in seinen Reihen hat. Gute Beispiele sind dafür auch der FC Sarmenstorf mit Alain Schultz oder der FC Suhr mit Goran Antic.

Tomislav Bajo ist in Topform. 12 Tore schoss er in dieser Saison, zuletzt im Cup-Halbfinal glänzte er mit einem Hattrick. Kann «SchöNie» ihn überhaupt stoppen?

Peralta: Wir wissen, dass Tomo gut kicken kann. Natürlich werden wir alles daransetzen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Zum Glück haben wir mit Luca und Fabio Liloia sowie Michael Ludäscher sehr erfahrene Spieler in der Defensive.

Gewohntes Bild beim FC Küttigen: Bajo wird als Torschütze gefeiert. Alexander Wagner

Bajo: Ich kann nicht leugnen, dass es mir derzeit sehr gut läuft. Aber ohne meine Mitspieler wäre ich gar nichts. Ich habe einfach die Ehre, dass ich die Rolle als Knipser einnehmen darf. Ich denke nicht, dass es etwas bringt, wenn sie sich nur auf mich konzentrieren.

Es sind beidseitig Fanmärsche in der Aarauer Schachen geplant. Welcher Anhang wird beim Cupfinal die Oberhand haben?

Bajo: Keine Frage, unsere Frösche natürlich!

Peralta: Ich hätte auch gerne so einen tollen Spitznamen für unsere Fans. Vielleicht nennen wir sie ab jetzt einfach <Schönies>. Ich hoffe schon, dass da 400-500 von unseren Leuten erscheinen. Ob wir dann mehr sind, spielt mir keine grosse Rolle. Hauptsache, die Stimmung ist richtig gut.

Was kann der FC Küttigen besser als der FC Schönenwerd-Niedergösgen?

Bajo: Ich glaube, wir sind die laufstärkere Mannschaft. Wir haben ganz viele junge Spieler, die über eine hervorragende Kondition verfügen.

Bajo glaubt daran, dass der FC Küttigen läuferische Vorteile hat. Alexander Wagner

Was kann der FC Schönenwerd-Niedergösgen besser als der FC Küttigen?

Peralta: Normalerweise zeichnet uns der Zusammenhalt aus. Aber ich weiss, dass die Küttiger auch über eine grosse Moral verfügen. Wahrscheinlich sind wir da auf Augenhöhe. Für uns spricht dagegen eher, dass wir ein bisschen mehr individuelle Qualität im Kader haben.

Bajo: Eigentlich sind sich die Teams schon sehr ähnlich. Beide setzen viel Wert auf das Teamgefüge, identifizieren sich mit dem Dorfverein und die Mischung zwischen jungen und alten Spieler ist etwa gleich ausgewogen. Das kann nur ein grossartiges Spiel werden.

Sportlicher Erfolg ist das eine, aber welches Team kann besser feiern?

Bajo: Schwierig zu sagen, da haben wir uns bisher im Cup eher zurückgehalten. Dafür werden wir nach dem Final unser volles Potenzial ausschöpfen. Der kommende Donnerstag ist das grösste Ereignis der bisherigen Vereinsgeschichte. Da hat sich einiges angestaut.

Peralta: Wir haben bisher in diesem Cup auch noch keine grosse Party veranstaltet. Die Spiele waren jeweils unter der Woche und wir mussten am Folgetag arbeiten. Aber wir sind schon auch sehr gut im Feiern. Ich erinnere mich gerne zurück an das grosse Fest beim Cupspiel gegen den FC Basel.

Bonusfrage zum Schluss: Wie wird das Spiel ausgehen?

Bajo: Wir gewinnen die Partie mit 3:1.

Peralta: Die Qualität setzt sich durch, wir holen den Titel mit einem 4:1-Sieg.