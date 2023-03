Sieg gegen Sarmenstorf Nach Penalty-Krimi gegen den Titelverteidiger: FC Küttigen schreibt im Cup Vereinsgeschichte Der FC Küttigen gewinnt gegen den Titelverteidiger FC Sarmenstorf und steht damit erstmals mit den Aktiven im Halbfinal des Aargauer Cups. Das Spiel verläuft dabei dramatisch, erst im Penaltyschiessen gelingt den Küttigern mit dem Treffer zum 10:9 die Entscheidung.

Der FC Küttigen steht erstmals im Halbfinal des Aargauer Cups. Alexander Wagner

Am Tag danach ist Stürmer Tomislav Bajo noch immer überwältigt. Am Mittwochabend hat er mit seiner Mannschaft als unterklassiger Drittligist für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den Titelverteidiger FC Sarmenstorf aus dem Aargauer Cup geworfen. «Mit meinen 30 Jahren spüre ich nach einem solchen Cup-Fight am nächsten Tag jeden Knochen. Aber es hat sich gelohnt. Für ein solches Spiel nehme ich das gerne in Kauf. Im ganzen Verein herrscht eine Rieseneuphorie», betont Bajo.

Das Drama auf dem Küttiger Sportplatz «Ritzer» hätte dabei kaum grösser sein können. Nach umkämpften 120 Minuten mit zwei Toren, zwei Platzverweisen und elf gelben Karten musste eine Entscheidung im Penaltyschiessen her. Beim Stand von 4:4 verschoss ausgerechnet der Stürmer-Routinier Silvan Otto seinen Versuch. Doch als der Halbfinal-Traum der Hausherren schon quasi geplatzt war, hielt Goalie El Mehdi Couche den fünften Sarmenstorfer Penalty. Dem nicht genug: Nach erneut fünf erfolgreichen Versuchen auf beiden Seiten avancierte Couche zum definitiven Cup-Held, in dem er zuerst selbst einen Penalty verwandelte und anschliessend den Elfmeter von Sarmi-Goalie Elias Probst hielt.

Im Halbfinal wartet ebenfalls ein Drittligist

Für Küttigen ist dieser Sieg nicht nur ein Achtungserfolg, sondern auch Vereinsgeschichte. Noch nie standen die Aktiven des Vereins in einem Halbfinal. «Nach dem Schlusspfiff hat man sofort gemerkt, was dieser Erfolg dem Klub bedeutet. Wir blieben alle noch lange auf dem Sportplatz und genossen diesen Moment. Selbst um 2 Uhr in der Nacht konnte noch kein Spieler richtig schlafen, alle waren voller Adrenalin», sagt Bajo.

Natürlich ist der Küttiger Führungsspieler nun heiss auf mehr: «Für uns Amateurfussballer ist der Aargauer Cup das Mass aller Dinge, zumal das Final in diesem Jahr auch noch gleich nebenan in Aarau stattfindet. Wir wollen bei diesem Fussballfest unbedingt dabei sein. Und wir haben gegen den FC Othmarsingen einen Halbfinal-Gegner, der ebenfalls aus der 3. Liga kommt. Natürlich rechnen wir uns dabei gewisse Chancen aus.»