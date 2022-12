Aargauer 2. Liga Bange Momente, Platzsturm und Gratis-Döner: So verlief der packende Titelkampf auf dem Windischer Dägerli Der FC Windisch liefert sich am letzten Spieltag in der 2. Liga gegen den FC Sarmenstorf ein packendes Fernduell und gewinnt anschliessend den Aargauer Meistertitel. Anschliessend brechen auf dem Sportplatz Dägerli alle Dämme.

Winischer-Urgestein Jonny Alacam wird von den Fans nach dem Titelgewinn gefeiert. AZ / Roland Schmid

Es war 19:40 Uhr, als sich Präsident Raimondo Ponte das Mikrofon im Speaker-Häuschen auf dem Windischer Dägerli schnappte, um der 1. Mannschaft zum Aufstieg in die 2. Liga inter zu gratulieren und dann anschliessend vor rund 850 Zuschauern euphorisch verkündete: «Von nun an sind Getränke und Essen am heutigen Abend bei uns gratis, lasst uns ein grosses Fest feiern.»

Verdient hat der FC Windisch diese Party allemal. Denn in dieser Saison ist bei diesem Verein etwas zusammengewachsen. Spieltag von Spieltag zog das Team von Angelo Ponte mit aufregendem Offensiv-Fussball immer mehr Zuschauer an. Inzwischen ist sogar ein kleiner Fanclub entstanden, der die Mannschaft bei jedem Heimspiel lautstark unterstützt. Es sind Zustände, wie man auf dem Sportplatz Dägerli seit Jahren nicht mehr angetroffen hat.

Die Begeisterung für den FC Windisch hat im Dorf kontinuierlich zugenommen. AZ / Roland Schmid

Ohne Drama geht es nicht

Denn der letzte Spieltag, er war repräsentativ für die gesamte Saison: Nervenaufreibend. Eigentlich schien die Sache zur Halbzeit um 18:00 Uhr schon fast gegessen. Der FC Suhr bekam offensiv kaum etwas auf die Reihe, während auf der Gegenseite Schlitzohr Angelov Atanas den Ball zweimal Goalie Dominik Sutzer ziemlich alt aussehen liess.

Der FC Windisch und der FC Suhr lieferten sich ein heisses Duell. AZ / Roland Schmid

Doch es war schon fast absehbar, ohne Drama geht es beim FC Windisch eben doch nicht. Im zweiten Durchgang kam der FC Suhr zurück. Der Anschlusstreffer gelang durch einen perfekt getretenen Eckball von Ahmet Ceker und nur wenige Minuten später stand nach einer Ecke Steve Ejims goldrichtig und brauchte per Kopf nur noch einzunicken.

Plötzlich war das Selbstvertrauen weg. Ohne den ausgewechselten Angelov Atanas fehlte etwas die Leichtigkeit im Offensivspiel. So schauten sämtliche Zuschauer auf dem proppenvollen Dägerli nervös auf das Smartphone, um nach dem Resultat in Sarmenstorf zu sehen. Dort stand es zeitgleich ebenfalls 2:2-Unentschieden. Es waren bange Momente in der brütenden Abendhitze.

Der FC Suhr verlangte dem FC Windisch im zweiten Durchgang alles ab. AZ / Roland Schmid

Doch kurz vor der 80. Spielminute gelang dann doch die Erlösung. Nach einem geschickte Zuspiel von Kristian Popov landete der Ball beim eingewechselten Adrian Kaufmann, der das Leder darauf nur noch einzuschieben brauchte. Darauf brachen auf dem Sportplatz alle Dämme.

Mangelnden Einsatz konnte man den Suhrern in den Schlussminuten keineswegs vorwerfen. Beim letzten Angriff begab sich gar Torhüter Stutzer noch in den gegnerischen Strafraum. Doch die Windischer liessen nichts mehr anbrennen. Sie hatten genug Drama für diese Saison, sie waren reif für den Aufstieg.

Der routinierte Goalie Shqiptar Hamdiu pflückte noch einmal einen hohen Ball in den Strafraum und dann schrillte endlich der erlösende Pfiff. Platzsturm, Ekstase und Halli Galli – der Durchmarsch war perfekt. Dass quasi zum selben Zeitpunkt in Sarmenstorf Alain Schultz einen Freistoss im Lenzburger Kasten zum 3:2-Sieg versenkte, wurde in Windisch gar nicht mehr registriert.

Windisch feiert seine Meisterhelden. AZ / Roland Schmid

Angelov spielt angeschlagen – und trifft doppelt

An Selbstvertrauen mangelte es dem Team von Angelo Ponte während der gesamten Saison nie, das grosse Vertrauen in die eigene Qualität dürfte schlussendlich auch der Grund sein, warum sich der FC Windisch Aargauer Meister nennen darf.

Der Windischer Erfolgshunger beeindruckte in dieser Spielzeit so einige Zweitliga-Schwergewichte. Sinnbildlich dafür am letzten der Einsatz von Doppeltorschütze Angelov Atanas. Bei ihm war der Erfolgshunger gar so gross, dass er dafür am letzten Spieltag an seine Grenzen und sogar darüber hinaus ging: «Ich musste in der 55. Minute ausgewechselt werden, ich hatte Fieber und musste mich in der Nacht mehrmals übergeben. Aber ich wollte dieses Spiel auf keinen Fall verpassen und habe meine letzten Kräfte gebündelt.»

Mann der Partie: Angelov Atanas sorgte mit seinen beiden Treffern dafür, dass der FC Windisch die Partie für sich entscheiden konnte. AZ / Roland Schmid

Captain Luca Costa spricht nach dem Abpfiff von einer Belohnung für die harte Arbeit: «Wir waren über die gesamte Saison spielerisch die beste Mannschaft, deshalb haben wir uns den Titel am Ende auch verdient.»

Der Routinier ist sich dabei sogar sicher, das Team hat noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft: «Wir haben einige Hitzköpfe im Team, wenn wir da unsere Emotionen noch ein bisschen zügeln können und als Mannschaft noch ein bisschen zusammenrücken, dann liegt noch mehr drin.»

«Ich wollte nie über den Aufstieg sprechen»

Angelo Ponte gab sich gewohnt gelassen, daran änderte selbst eine Champagner-Dusche während dem Meister-Interview nichts: «Ich wollte zwar nie über den Aufstieg sprechen, aber nach unserem Sieg gegen Sarmenstorf zu Beginn der Rückrunde habe ich schon gedacht, dass wir es schaffen können. Ich hatte stets grosses Vertrauen in diese Mannschaft.»

Über die 2. Liga inter habe sich der Trainer noch keine Gedanken gemacht. «Jetzt feiern wir zuerst ein grosses Fest und dann schauen wir nächste Woche weiter. Ich habe mir wirklich noch gar nicht damit befasst», betonte Ponte.

Die Mannschaft liess sich nach diesen Worten des Trainer nicht zweimal bitten. Es war alles für eine grosse Feier angerichtet. Zum Sound des bekannten DJ-Kollektivs «Big Boys» gab es kühle Getränke aufs Haus und ein lokaler Lieferdienst kam gleich mit einem ganzen Dönerspiess vorbei und verköstigte die Party-Gesellschaft bis spät in die Nacht. Natürlich auf den Nacken des Vereins.