Aargaue Kantonalturnfest Braucht der Turnsport Influencer? So entwickeln sich die Mitgliederzahlen im Aargau In Wettingen findet noch bis am 26. Juni das Aargauer Kantonalturnfest statt. Doch ist das Turnen überhaupt noch zeitgemäss oder wird der Turnverein zum Auslaufmodell?

Exklusiv für Abonnenten

Unterwegs mit der Jugendabteilung JuTu des STV Sins und der Geräteturnerinnen vom GeTu Sins-Oberrüti ans Eidgenössisches Turnfest am 14. Juni 2019 in Aarau.. Severin Bigler

Die Angst war gross, damals in den 1990er-Jahren, als Fitnesscenter an Bedeutung gewannen, dass dies die Turnvereine in der Schweiz in eine Krise stürzen könnte. Dass die Möglichkeit, zu trainieren, wann man will, das geregelte Vereinsleben ablösen würde.

Und tatsächlich wuchs die kommerzielle Konkurrenz stetig. Fitness ist heute trendiger denn je. Und damit die Frage: Würden Influencer auch Selfies aus dem Turnverein posten? Wohl kaum. Er oder sie geht ins Gym.

Doch ist das ein Problem und waren die Ängste berechtigt? Nein, schreibt das Schweizer Sportobservatorium auf seiner Website. Drei Studien zur Entwicklung der Schweizer Sportvereine wurden seither erstellt, die letzte 2016. Das Fazit: «Alle Studien haben gezeigt, dass die aktuell rund 20'000 Schweizer Sportvereine insgesamt erfolgreich und flexibel auf die Herausforderungen der Gegenwart reagieren.»

Die Mitgliederzahlen gehen leicht zurück

Ähnliches hat man beim Aargauer Turnverband beobachtet. Von einer Krise ist man weit entfernt. Am Donnerstag finden in Wettingen die ersten Wettkämpfe des Kantonalturnfests statt. 13'500 Turnerinnen und Turner werden insgesamt bis am 26. Juni erwartet. Es wäre ein neuer Rekord.

Zwar nehmen die Mitgliederbestände im Aargau – und auch in der Schweiz – ab. 2006 waren 35'377 aktive Turnerinnen und Turner beim Aargauer Verband gemeldet. 2021 waren es 33'115 (hinzu kommen 6903 Passivmitglieder). Dieser Rückgang beunruhigt Pascal Hunziker, der Vorsitzender der Geschäfts­leitung ist, aber nicht. Er sagt:

«Der Aargau ist ein Turnkanton. Die Mitgliedschaft im Turnverein ist beliebt.»

Das Gym-Problem, so es dieses denn gibt, werde eher in den grossen, urbanen Städten beobachtet, so Hunziker. Eine andere Gefahr für die Turnvereine, so eine These, ist das immer grössere Angebot an Vereinsportarten. Es gibt nicht mehr nur den Turn- oder Fussballverein. Von Unihockey- bis American Football – meist ist ein entsprechender Verein nicht all zu fern.

Und manchmal werden aus Turnvereinen Spezialvereine, weil die Mitglieder eh nur noch Volleyball oder Unihockey gespielt haben. Aber ein Blick in die Statistik zeigt: Das Turnen verliert die Jugendlichen trotzdem nicht. Im Gegenteil: 2006 waren 15'931 Jugendliche Teil des Aargauer Turnverbands. 2021 16'180. Und obwohl es schon über 17'400 waren, ist das eine Entwicklung, die nicht zu Sorgen veranlasst.

Eine Krise gibt es – die hat aber einen anderen Grund

Der jüngste und seit langer Zeit ausgeprägteste Knick bei den Mitgliederzahlen – über 2500 Aktive verlor der Aargauer Turnverband seit 2019 – hat sehr viel mit Corona zu tun. Hunziker glaubt aber, dass jetzt, wo wieder grosse Turnfeste und andere Wettkämpfe stattfinden, ein Teil dieser Abgewanderten zurück­kehren wird. «Der kompetitive Teil ist wichtig», sagt er.

Ein Problem ist allerdings vorhanden. Die Vereine haben Mühe, Helferinnen und Helfer zu finden. Das Ehrenamt steckt in der Krise. Und es werden Stimmen laut, die fordern, dass gewisse Tätigkeiten, zum Beispiel Arbeiten im Vorstand, entlöhnt werden müssten. Wer das finanzieren soll, bleibt offen. Für den Turnverein spricht ja gerade, dass die Mitgliedschaft im Vergleich zum Fitnesscenterabo viel günstiger ist.

Beim Aargauer Turnverband setzt man darum auf eine gute Aus- und Weiterbildung. «Vermittelt ein guter Kursleiter, was freiwillige Helfer alles mitge­stalten können, motiviert das», sagt Hunziker. Vermutlich sogar mehr, als es ein paar Franken tun würden. Das Stichwort heisst Wertschätzung und diese muss nicht finanziell erfolgen.