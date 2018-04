Die Aarefische bestätigten die sehr gute Leistung aus dem Vorjahr. Die Hälfte der Mannschaft konnte sich in den Vorläufen für die Finalläufe qualifizieren. Erstmalig in A-Finals schwammen Samira Arnold (100m und 200m Brust), Nora Wick (50m Delfin) und Kim Bachmann (50m Freistil und 800m Freistil). Die gute Mannschaftsleistung wurde in der Mannschaftswertung mit dem vierten Platz bei den Damen, dem elften Platz bei den Herren und dem 9. Platz Gesamt belohnt. Damit konnte die Aarefische ihr bislang bestes Ergebnis erzielen.