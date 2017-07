Überaus erfolgreich präsentierten sich auch die Mannschaften des Schwimmclub Aarefisch, Aarau. Zwei der sechs Staffelwettkämpfe konnten die Mädchen in der Besetzung Kim Bachmann, Samira Arnold, Evelyn MacIlven und Nora Wick für sich entscheiden und siegten damit erstmalig in Staffelwettbewerben der Nachwuchsmeisterschaften für den Aarefisch. Sie gewannen die 4 x 100m Lagen und 4 x 200m Freistil-Staffeln jeweils mit deutlichem Vorsprung vor den Limmat Sharks aus Zürich bzw. Nuoto Sport Locarno. Knapp verpasste das Knaben-Team über 4 x 200m Freistil (Michael Stierli, Kevin Affentranger, David Radam und Dario Wickihalter) die Goldmedaille und musste sich nach hartem Kampf mit den Limmat Sharks geschlagen geben. Bronze holten Taisija Müller, Paulina van der Laan, Nora Wick und Evelyn McIlven über 4 x 100m Freistil.

Zielsetzungen übertroffen

Mindestens einmal Gold gewannen Anna Vismara (100m Delfin und 200m Lagen), Kim Bachmann (400m Freistil, 100m Delfin), Dario Wickihalter (800m Freistil), Michael Stierli (400m Freistil), Robin Affentranger (200m Rücken) und Nora Wick (100m Delfin). Mit seinen drei Bronze-Medaillen über 100m Brust, 200m und 400m Lagen in der Juniorenkategorie konnte Ariël Asti zudem drei Club- und Aargauerrekorde für den Schwimmclub Aarefisch erzielen.

Natürlich sind die Trainer Dirk Thölking, Michel Tavcar und Sarah Schneider sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen, zumal die Zielsetzungen übertroffen wurden. Die Aarefische konnten sowohl in der Breite als auch in der Spitze überzeugen. Vor allem zwei Gründe ermöglichten ihrer Meinung nach dieses Abschneiden: die Erfolge waren auf sehr viele Schultern verteilt und die Vorbereitung mit der guten Infrastruktur im Schwimmbad in Aarau gelang optimal.

Während für die meisten Aarefische jetzt die wohlverdiente Sommerpause ansteht, geht die Saison für Kim Bachmann, Samira Arnold und Federico Salghetti-Drioli jetzt auf ihren Höhepunkt zu. Kim und Samira sind ab heute bis Sonntag für das Team von Swiss Olympic beim European Youth Festival in Ungarn am Start, während sich Federico ab 4. August mit der europäischen Spitze in Marseille bei den Junioren-Europameisterschaften im Open Water misst.