Zuerst einmal: Das war eine reife Leistung von uns gegen Kriens. Wir sind geduldig geblieben und nicht dem Gegner ins Messer gerannt. Das hat von den Zuschauerplätzen vielleicht nicht so gut ausgesehen, aber es war die einzig richtige Taktik. Und die Tore in der Schlussphase waren ja Entschädigung genug. Wir sind eine junge Mannschaft mit vielen neuen Spielern in der Startelf. Für die war es wichtig, zu spüren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich würde sagen, der FC Aarau ist bereits wieder in einer guten Verfassung. Aber aufgepasst: Die Challenge League ist so ausgeglichen, nur wer konstant auf hohem Level spielt, steht am Ende in der Tabelle vorne.

Das Spiel wird nicht über den Verlauf der Saison entscheiden, dafür ist es viel zu früh. Aarau und GC sind zwei Topmannschaften, die vom Namen her auch in der Super League spielen können. Die Rivalität ist gross, zwischen den Teams und den Fans.

Wer führt am späten Freitagabend nach dem Spitzenkampf Aarau- GC die Challenge-League-Tabelle an?

Markus Neumayr liegt etwas auf dem Herzen: "Mir war die Stimmung um den FC Aarau in den vergangenen Wochen zu negativ." Was er meint: Die Erwartungen seien nach dem erfolgreichen Frühling zu hoch. Obwohl der Start in die neue Saison mit einem 1:1 in Winterthur und dem 4:1 gegen Kriens dem FCA punktemässig geglückt, ist, hat sich Neumayr an der Stimmung nach dem schwierigen Auswärtsspiel in Winterthur und der ersten Halbzeit gegen Kriens gestossen. Im Interview vor dem Spitzenspiel gegen GC sagt Neumayr, was er meint. Doch zuerst zu eben diesem Knüller gegen die Hoppers:

Sie haben nach dem Kriens-Spiel an die Zuschauer appelliert, sie müssten mehr Demut an den Tag legen. Wie haben Sie das gemeint?

Wie ich schon gesagt habe: Uns haben in der Sommerpause wichtige Spieler verlassen, die Mannschaft hat ein anderes Gesicht. Das braucht Zeit. Vor allem die jungen Spieler müssen sich an den höheren Rhythmus gewöhnen. Die Erwartung, dass es in der neuen Saison einfach so weiter geht wie im Frühling, ist verkehrt. Man muss den Tatsachen schon ins Auge schauen. Gegen Kriens ging nach 30 Minuten das erste Raunen durchs Stadion und ich hörte einzelne Pfiffe, das hat mir nicht gefallen. Wir haben schon in der vergangenen Saison die Gegner nicht einfach so aus dem Stadion geschossen, das waren alles enge Spiele. Das wird in der neuen Saison nicht anders sein.

Ihr habt mit der Barrage-Qualifikation vergangene Saison die Messlatte hoch gelegt. Ist es da nicht verständlich, dass die Erwartungen steigen? Ist ja auch ein Kompliment…

Ich versichere Ihnen: Wir gehen als Mannschaft in jedes Spiel mit der Absicht, es zu gewinnen. Aber Fakt ist: Mit GC und Lausanne haben zwei Mannschaften doppelt so viel Geld zur Verfügung als der FC Aarau. Und uns haben fünf Stammspieler verlassen. Der Verein hat sich für die Strategie, auf junge Spieler aus der Region zu setzen, entschieden – das sollte dann auch das Umfeld mittragen. Die aktuelle Saison ist sehr wichtig für den Verein, es braucht eine positive Grundstimmung und gute Resultate von uns Spielern, um die Stadion-Abstimmung positiv zu beeinflussen. Um das klarzustellen: Ich weiss, dass die Aarau-Fans ein sehr feines Gespür haben. Das haben sie nach der Barrage gegen Xamax bewiesen, als es im Stadion ruhig blieb, was nicht selbstverständlich ist.

Als Sie im vergangenen Winter nach Aarau kamen, war die Barrage-Qualifikation Ihr Ziel. Welche Ziele setzen Sie sich für die neue Saison?

Ich strebe immer nach dem Maximum - und das heisst: Jedes Spiel gewinnen. Es ist zu früh, um über Tabellenplätze zu reden. Wir müssen den Schwung der ersten zwei Spiele nun mitnehmen und schauen, dass wir bis im Winter in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze sind. Wenn wir im Winter ganz oben stehen sollten, umso besser.

Neumayr zu Gast im FCA-Talk - kurz nach seinem Wechsel zum FC Aarau im Januar 2019: