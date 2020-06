Aarau-Trainer Patrick Rahmen gibt die Devise vor: «Zufrieden bin ich, wenn wir in den Top 4 landen»

Die Abstiegsgefahr ist durch den Saisonabbruch der Amateurliga gebannt – doch kann der achtplatzierte FC Aarau in der Challenge-League-Tabelle tatsächlich nochmal vorne angreifen oder bleibt er bis zum Saisonende am 31. Juli im Niemandsland gefangen? Gleich das erste Spiel nach der Corona-Pause auswärts gegen GC wird die Weichen stellen: Mit einem Sieg würde der FCA den Rückstand auf die Hoppers (Rang 3) auf acht Punkte verringen – in danach noch 12 Spielen eine aufholbare Hypothek. Eine Niederlage hingegen würde auch das erklärte Ziel der Klubleitung, eine Endrangierung auf Rang 4, in Gefahr bringen. Das GC-Spiel hätte zudem zum lang ersehnten Comeback von Aarau-Rückkehrer Shkelzen Gashi werden sollen. Hätte, denn der Rückkehrer hat sich vor zwei Wochen im Testspiel gegen Thun (1:1) verletzt und fällt gemäss AZ-Infos bis mindestens Mitte nächster Woche aus. Seit seiner Rückkehr ins Brügglifeld im Januar dieses Jahres hat der 31-Jährige noch keinen Ernstkampf bestritten. Gashi ist im wegweisenden GC-Kracher nicht der einzige schwerwiegende Ausfall: Cheftrainer Patrick Rahmen muss auch auf den gesperrten Mittelfeldspieler Olivier Jäckle, den angeschlagenen Flügelstürmer Kevin Spadanuda sowie den eben erst am Kreuzband operierten Abwehrchef Marco Thaler verzichten. (wen)