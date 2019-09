Entsprechend leicht fiel es dem extrovertierten Österreicher, nach dem Schlusspfiff auch verbal seine Kritiker zu kontern. Nicht gegenüber dem "AZ"-Reporter selber, dem Maierhofer wie erwartet das Gespräch verweigerte, dafür beim Newsportal «nau.ch», dem er sagte: «Wenn ich so einfach mein Geld verdienen würde, mit ein paar Sätze in die Zeitung zu schreiben, dann würde ich die Schuhe an den Nagel hängen und auch zur Zeitung gehen».

Lieber Stefan Maierhofer – wir laden Sie herzlich ein für ein Praktikum auf der AZ-Redaktion. Machen Sie den Selbsttest und entschieden Sie dann, ob Sie den Beruf wechseln oder doch lieber Fussballprofi bleiben wollen. Kleine Vorwarnung: Bei uns dauern die Arbeitstage länger als 90 Minuten.