In zwei Testspielen soll das Geübte vor Ort angewendet werden: Am Mittwoch, 17. Januar, heisst der Gegner Recreativo Huelva (2. Liga Spanien). Drei Tage später trifft der FCA auf den SV Mattersburg aus der österreichischen 1. Bundesliga. Weitere zwei Tage später, am Montag, 22. Januar, steht die Rückreise nach Aarau an, wo am 27. Januar gegen Yverdon-Sport das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart am 5. Februar gegen Schaffhausen stattfindet.

Auffällig ist seit Jahresbeginn die Forcierung junger Spieler: Gleich vier Eigengewächse aus der U18 des Team Aargau haben Profiverträge unterschrieben. Die Rückrunden-Vorbereitung ist gleichzeitig auch die Castingshow für die FCA-Talente.

Jurendic sagt: «Zu unserem Plan gehört es, den jungen Fussballern in der Region zu zeigen, dass wir sie auf dem Weg zum Profi unterstützen und dass für sie die Türe in die erste Mannschaft offen ist. Wir werden unsere Jungen auch in der Rückrunde weiter fördern. Man darf ihnen aber nicht zu schnell zu viel Verantwortung übertragen. Junge, talentierte Spieler brauchen neben sich ein Gerüst an erfahrenen Profis. Zudem verteilen wir keine Freipässe: Auch der junge Spieler muss sich die Nomination für die Profimannschaft mit Leistung verdienen.»

Vor der Abreise nach Spanien am kommenden Montag absolviert der FC Aarau am Samstag sein erstes Testspiel der Vorbereitung gegen die Old Boys Basel (Promotion League): Anpfiff im Basler Stadion Schützenmatte ist um 16 Uhr.