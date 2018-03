Es ist nur eine kleine Geste. Aber sie deutet an, was die Entlassung von Marinko Jurendic für die FCA-Spieler ist: eine Erlösung. Nach seinem Siegtor zum 3:2 im Testspiel gegen den FC Zürich rennt der 16-jährige Noah Lüscher-Boakye zu Interimscoach Stephan Keller und fällt diesem um den Hals. Die Teamkollegen folgen, bis sich vor der FCA-Ersatzbank eine grosse Jubeltraube bildet.

Gleich am Tag 1 nach Jurendic stand für die Aarauer der Vergleich beim Super-League-Fünften an. Und siehe da: Statt – wie anfangs Woche befürchtet – den nächsten Tiefschlag für das Selbstvertrauen zu kassieren, zeigten sie einen gefälligen Auftritt. Ja sie gingen dank frühen Toren von Captain Patrick Rossini (10./Foulpenalty) und Varol Tasar (12.) 2:0 in Führung. Und statt nach dem Ausgleich von Dwanena (58.) weitere Gegentore zu kassieren, rauften sich die Gäste auf und erzielten ihrerseits das verdiente 3:2.

Es war nur ein Testspiel. Der FCZ trat nicht in Bestbesetzung an. Trotzdem: Punkto Spielfreude und Offensivdrang war das erfreulich. Und wer FCZ-Coach Ludovic Magnin kennt, der weiss: Hergeschenkt hat er den Aarauern den Prestigesieg nicht.

«Reden kann man immer»

Was sagt Stephan Keller zur «Beförderung» vom Assistenten des entlassenen Jurendic zum Interimscoach? «Ich möchte nicht viel dazu sagen. Nur dies: Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen mutig Fussball spielen. Der Auftritt war erfreulich. In der nächsten Woche werden wir viel arbeiten.» Keller verfügt nicht über die für die Challenge League erforderlichen Trainerdiplome, weshalb er nur eine begrenzte Zeit als Cheftrainer fungieren darf. Wie lange, hängt davon ab, wann die Suche nach dem etatmässigen Nachfolger von Jurendic ein Ende hat.

Gut möglich, dass neben den üblichen Verdächtigen (Fischer, Rahmen, Sforza, Forte) auch Jürgen Seeberger ein Kandidat ist. Der 52-jährige Deutsche schaute sich den FCA-Test in Zürich vor Ort an. Derzeit trainiert er den FC Kosova Zürich, den er von der 2. Liga interregional in die 1. Liga führte. «Eine interessante Aufgabe. Aber es ist mein Ziel, wieder im Profibereich zu arbeiten», sagt er. Gab es bereits Kontakt zu Aarau-Sportchef Sandro Burki? «Reden kann man über alles. Der FC Aarau ist grundsätzlich eine attraktive Adresse», so der ehemalige Trainer von Schaffhausen und Winterthur. Sebastian Wendel