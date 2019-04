Fällt heute Abend im Brügglifeld der bisherige Saison-Zuschauerrekord (3777 am 21. Spieltag gegen Chiasso)? Wird im Spitzenspiel gegen Winterthur erstmals die 4000er-Marke geknackt?

Fakt ist: Winterthur und Aarau gehören zu den Zuschauermagneten der Challenge League. Mit durchschnittlich 3593 Heimspiel-Besuchern führt «Winti» die Zuschauertabelle an – vor Lausanne (3152) und Servette (3039). Der FCA folgt auf Rang 4 mit durchschnittlich 2836 Zuschauern.

Dem ist Folgendes hinzuzufügen: Servette und Lausanne profitieren in der Zuschauertabelle massiv von den Derbys; die bisherigen drei Lac-Léman-Duelle besuchten 7222, 8032 und 10 545 Besucher – es sind dies die mit Abstand am besten besuchten Challenge-League-Partien in dieser Saison.

Aber: In den 12 Heimspielen, in denen der Gegner nicht Servette hiess, blieb in Lausanne die Zuschauerzahl stets unter 3000, sieben Mal gar unter 2000 – der Schnitt beträgt 2079. Der Schnitt der Genfer ohne das Heimspiel gegen Lausanne sinkt auf 2689. Heisst: Mit Aarau und Winterthur treffen heute Abend die Klubs mit der grössten Menge an treuen Heimspiel-Besuchern aufeinander.