Die 599. Prüfung dürfte damit wohl das bestbesetzte Abendrennen der laufenden Saison gewesen sein. Gegen das Trio Dillier, Schmid und Lienhard fand auch die prominente Gegnerschaft kein Rezept. «In der Anfangsphase fuhr ich auch in der Spitze um Dillier mit und versuchte sogar einige Ablösungen zu fahren. Aber das Tempo war so hoch, dass ich die Spitze ziehen lassen und schauen musste, dass ich überhaupt noch im Feld mitfahren konnte», gab der die Saisonwertung anführende und als Vierter ins Ziel kommende David Amsler nach dem schnellen Rennen zu.

Mit 49,178 km/h war das über 57,6 km führende Rennen im Schnitt um 600 Meter in der Stunde schneller als die bisherige Rekordprüfung. Bisher galt das am 1. Juni 2016 mit einem Schnitt von 48,539 km/h gefahrene Rennen als das bisher Schnellste der seit 1967 ausgetragenen Brugger Abendrennen. Nun geht die Prüfung vom 24. Juli 2019 als Rekordrennen in die Geschichte der Brugger Abendrennen ein.

Dillier sehr stark

Dass das 599. Abendrennen das schnellste der Brugger Trainingsprüfungen wurde, ist vor allem auf Silvan Dillier zurück zu führen. Wegen eines Schlüsselbeinbruchs musste Dillier auf die Saisonziele Tour de Suisse und Tour de France verzichten. Nun peilt der in Ehrendingen wohnhafte Schneisinger Erfolge in der zweiten Saisonhälfte an. Los geht es mit diesem Unterfangen am Samstag in Belgien mit dem Start an der Wallonien-Rundfahrt in Belgien.

Dieser folgen dann gleich die Polen-Rundfahrt und die Europameisterschaft in Alkmaar in Holland am 11. August. Nebst Dillier werden mit Mauro Schmid und Fabian Lienhard auch die beiden in Brugg auf den Ehrenplätzen klassierten Fahrer die Schweiz an der Europameisterschaft vertreten. Das zeigt, wie stark das 599. Brugger Abendrennen besetzt war. Auf dem Weg zu diesen Grossanlässen nutzte Dillier das Abendrennen zu einem letzten rennmässigen Test.