Übersicht 5 Sportchefs erzählen: Warum Klubs aus der Region auf ausländische Stars setzen – und wie die Transfers gelingen In jeder Saison verstärken sich Sportvereine aus dem Aargau und Solothurn mit ausländischen Spitzenspielern. Während man den einen Sportlern beim Umzug hilft, müssen sich die anderen einen Nebenjob suchen. Eine Übersicht von Aarau bis Wiler-Ersigen.

Legionäre und Teamstützen bei ihren Klubs (von links): Trainer Velko Evgenievski (BC Alte Kanti Aarau), João Ferraz (HSC Suhr Aarau), Krister Savonen (SV Wiler-Ersigen), Milomir Radovanovic (TV Endingen) und German Johansen (Volley Schönenwerd). CH Media

Sie dribbeln flinker, sie passen präziser, sie werfen schärfer. Sie sind, wie es so schön heisst, das Eintrittsgeld alleine wert. So lautet die Verheissung. Immer wieder legen sich Sportvereine ins Zeug, um Spieler mit internationaler Erfahrung aus dem Ausland zu verpflichten. Von den Legionären versprechen sie sich mehr Qualität, einen Leistungsschub fürs Team, das letzte Puzzleteilchen zum Titelgewinn, vielleicht auch einfach gute Unterhaltung. Auch Vereine aus dem Aargau und Solothurn zählen auf die Leistungen von ausländischen Athletinnen und Athleten. Die Hürden sind zuweilen hoch, und was die Klubs ihren Spielern bieten können, unterscheidet sich stark. Mit knappen Kassen müssen Sportchefs und Geschäftsführer kreativ werden. Fünf Beispiele.

HSC Suhr Aarau: Plötzlich Zügelhelfer

«Wann kommt ihr meine Sachen holen?»: Als der Portugiese Ferraz aus Wetzlar weg wollte, organisierte der HSC Suhr Aarau den Umzug. Alexander Wagner

Lukas Wernli erinnert sich noch gut an den Herbst von 2019. Der Geschäftsführer des HSC Suhr Aarau hatte vernommen, dass beim Bundesligisten Wetzlar einer spielte, der trotz guter Veranlagungen nicht so richtig zum Zug kam. Ferraz hiess er, Portugiese, Linkshänder, Gardemasse. Kurz: Einer, der den HSC weiterbringen kann. Rasch fädelten die beiden Vereine den Deal ein. Noch einmal klingelte Wernlis Handy. Am anderen Ende der Leitung war João Ferraz: «Ich bin bereit für den Umzug. Wann kommt ihr meine Sachen holen?»

Wernli organisierte die Zügelwagen ins deutsche Mittelhessen. «In der Bundesliga gehört das dazu, für uns war es völlig neu.» Um einen Akteur vom Schlage eines Ferraz in die Schachenhalle zu holen, muss sich ein Verein wie der HSC eben nach der Decke strecken. Man erfüllt Wünsche, die man nicht jedem erfüllt. Man hält Trümpfe in der Hinterhand – im Fall von Ferraz hiess der Trumpf Diogo Oliveira, ebenfalls Portugiese. «Diogo war damals schon bei uns, bevor João kam», sagt Wernli. «Er half mit, ihm den Wechsel schmackhaft zu machen.»

Lockte seinen Landsmann zum HSC: Der Portugiese Diogo Oliveira. Alexander Wagner

Der Wechsel Ferraz’ veranschaulicht auch, wie ein Transfer im Handball zustande kommt. Ein ausgeklügelter Markt wie im Profifussball existiert nicht. Klar gebe es vereinzelt Spielerberater, die einen Klienten anbieten, sagt Wernli. Das meiste aber läuft über Hörensagen, über Beziehungen und Sympathien. «Es spricht sich schnell herum, wenn jemand, der nicht glücklich ist, etwas Neues sucht.»

Und natürlich ist Ferraz aufgrund seiner sportlichen Vita ein Topverdiener im HSC-Kader. Ein Spieler aus dem Ausland aber erhält nicht zwangsläufig den höchsten Lohn. «Auch Eigengewächse können bei uns mehr verdienen als ausländische Profis», sagt Wernli. Dennoch sind Legionäre de facto am teuersten – weil Versicherungen hinzukommen, der Spieler eine Wohnung und ein Auto braucht.

Legionäre beim HSC Suhr Aarau João Ferraz (Portugal), Dragan Marjanac (Serbien), Diogo Oliveira (Portugal), David Poloz (Tschechien) und Martin Slaninka (Slowakei).

Ebenso entscheidend ist es, die Bedürfnisse der Neuzuzüge zu bedienen. Bei Ferraz mag das die Nestwärme sein und die Möglichkeit, mit jemandem in der Muttersprache zu sprechen. Andere bestehen darauf, dass die Ehefrau einer Arbeit nachgehen kann. Wernli ist darum besorgt, dass es den Spielern wohl ist, er organisiert Jobs bei Partnerfirmen, eröffnet Perspektiven. «Es hängt auch immer davon ab, ob einer sesshaft werden will oder nur auf der Durchreise ist», sagt Wernli.

SV Wiler-Ersigen: Die Stars sollen nebenher arbeiten gehen

Sorgen auf dem Feld für Furore beim SV Wiler-Ersigen: Die beiden Finnen Joonas Pylsy und Krister Savonen. Roy Matter

Er zählt zu den Superstars in seinem Sport, gilt als weltbester Akteur auf der Position des Verteidigers: Krister Savonen ist 26 Jahre alt, finnischer Staatsbürger und Schlüsselspieler beim Unihockey-Rekordmeister Wiler-Ersigen. Wenn er nicht gerade den Bällen auf dem Hartgummiboden hinterherjagt, streift sich Savonen die Arbeitskluft eines Sportartikelhändlers über und verkauft Mountainbikes. Und geht es nach seinem Sportchef Marcel Siegenthaler, ist das genau richtig so.

Der finnische Captain Tatu Väänänen. Hans Peter Schläfli

«Wir können keinen Profibetrieb mit zwei täglichen Trainings bieten», sagt Siegenthaler. «Wir wollen, dass unsere ausländischen Spieler neben dem Sport etwas zu tun haben.» Meist laufe die Jobvermittlung über Kontakte bei Sponsoren und Partnern, wo immer wieder ein Türchen aufgehe. Schon bei Tatu Väänänen, dem langjährigen Captain, habe das hervorragend geklappt, sagt Siegenthaler.

Auch Väänänen ist bei einem Sportartikelhändler angestellt. «Er und Krister sind in dieser Hinsicht Konkurrenten.»

Legionäre beim SV Wiler-Ersigen Joonas Pylsy, Krister Savonen und Tatu Väänänen (alle Finnland).

Es ist eine gewisse Bodenständigkeit, die dem Dasein im Schweizer Unihockey innewohnt. Eine Bodenständigkeit, die auch interessant sein kann. Hierzulande sei das Leben überschaubar, sagt Siegenthaler. Für Spieler aus dem Ausland – im Unihockey kommen sie meist aus Finnland oder Schweden – ist das durchaus verlockend.

Sie finden eine familienfreundliche Umgebung vor und eine Landschaft, die an die Heimat erinnert. Und natürlich ist da immer auch die sportliche Perspektive, mit Wiler-Ersigen um Titel zu kämpfen. «Das allein holt den Spieler aber nicht zu uns», sagt Siegenthaler. «Das Gesamtpaket muss stimmen.»

BC Alte Kanti Aarau: Der wichtigste Legionär ist der Coach

Der Österreicher Velko Evgenievski gibt seit über zwei Jahren die Richtung bei den Basketballerinnen in Aarau vor. Michael Würtenberg

Seit über zwei Jahren trainiert Velko Evgenievski das Frauenteam beim Basketballclub Alte Kanti Aarau. Den Österreicher auf diese Aufgabe zu reduzieren, wäre allerdings falsch. Evgenievski leitet nicht nur Übungen an, er fahndet auch nach Spielerinnen und überblickt die Juniorenabteilung. Er ist Headcoach und Chefscout in einem – und damit, seit er aus Wien in die Schweiz zog, der wichtigste ausländische Neuzuzug bei den Aarauern.

Verpflichtungen aus dem Ausland sind für den Verein keine Selbstverständlichkeit. Die finanziellen Mittel sind bescheiden, ein fixes Budget gibt es nur für die Coaches. Auf den eigenen Nachwuchs zu vertrauen, gehört – gezwungenermassen – zur DNA des Klubs. Mit der Griechin Enisa Semanjaku steht seit Anfang Saison eine Legionärin im Kader, diesen Monat stiess die Belgierin Jienke De Leyn zum Team. Erlaubt wären drei ausländische Spielerinnen.

Legionärinnen und Legionäre beim BC Alte Kanti Aarau Jienke De Leyn (Belgien), Velko Evgenievski (Österreich, Trainer) und Enisa Semanjaku (Griechenland).

Topskorerin Semanjaku ist überdies ein Paradebeispiel dafür, was der Verein in einem Transfer sucht: Die Bereitschaft, in mehrere Rollen zu schlüpfen. Semanjaku ist im Klub auch als Juniorentrainerin angestellt. «Wenn wir eine Spielerin holen, achten wir darauf, dass sie im Vereinsbetrieb mithilft», sagt Kommunikationschef Mike Bhend. Im Idealfall einigt man sich gleich auf ein langfristiges Engagement, was nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, wie Bhend betont: «Enisa ist da eher die Ausnahme.»

Volley Schönenwerd: «Profi-Style» seit 2010

Volley Schönenwerds Ausländer-Trio besteht dieses Jahr aus einem Albaner, einem Mann von den Bahamas und einem Argentinier. Bruno Kissling

Mit Shonari Hepburn, German Johansen und Redjo Koci stehen in dieser Saison gleich drei ausländische Akteure bei Volley Schönenwerd unter Vertrag. «Das ist speziell», sagt Sportchef Bujar Dervisaj. «Normalerweise spielen wir mit einem bis maximal zwei.» Das hätte auch in dieser Spielzeit so sein sollen, auf der vakanten Position des Diagonalangreifers aber fand man keinen geeigneten einheimischen Spieler. Eine Spur führte den in der Volleyballwelt bestens vernetzten Dervisaj nach Südamerika, wo er den Argentinier Johansen aus der brasilianischen Liga loseiste.

Es spricht für das Selbstverständnis von Volley Schönenwerd, dass sich der Verein Legionäre leisten kann – und leisten will. Vor rund zehn Jahren erwuchsen aus dem amateurhaft organisierten Betrieb professionelle Strukturen. Dahinter stand die Überlegung, dass man seinen ausländischen Kräften keinen Nebenjob mehr suchen wollte. «Eine Arbeit zu finden ist ein riesiger Aufwand», sagt Dervisaj. «Darum entschieden wir; wir machen ‹Profi-Style›.»

Legionäre bei Volley Schönenwerd Shonari Hepburn (Bahamas), German Johansen (Argentinien) und Redjo Koci (Albanien).

Volleyball als Hauptberuf, dieses Mantra wird im Verein gelebt. Wer aus dem Ausland nach Schönenwerd wechselt, wisse, dass er sich auf den Sport konzentrieren kann, sagt Dervisaj. Seit einigen Jahren werden die ausländischen Spieler in Apartments in einem Sporthotel in Aarau-West untergebracht. «Transport, Internet, Schlafen und Essen ist bei uns all-inclusive», sagt Dervisaj.

TV Endingen: Der Znacht beim Geschäftsführer entscheidet

Milomir Radovanovic konnte den Endinger Geschäftsführer Christian Villiger und dessen Frau mit seiner charmanten Art überzeugen. Alexander Wagner

Hat ein ausländischer Handballer einmal das Interesse des TV Endingen geweckt, unternimmt der Verein die üblichen Schritte: Statistiken werden gecheckt, die Verletztenhistorie genauestens studiert, sich im Probetraining ein Bild gemacht. Ist all das in Ordnung, folgt der finale Schritt: Christian Villiger, der Geschäftsführer, lädt den Spieler zum Essen ein. «Meine Frau sitzt jeweils mit am Tisch», sagt Villiger. «Sie spürt schnell, ob einer das Herz am rechten Fleck hat.»

So lief das etwa bei Milomir Radovanovic ab, den man vergangene Saison aus Serbien holte. «Da sagte meine Frau sofort: super Typ.» Der Charakter eines Spielers, sagt Villiger, sei entscheidend. Ein Neuzuzug muss ins Teamgefüge passen, offen und umgänglich sein. «Wenn du von Anfang an Zweifel hast, darfst du den Transfer nicht machen.»

Legionäre beim TV Endingen Joel Huesmann (Deutschland), Justin Larouche (Kanada), Leonard Pejkovic (Slowenien), Milomir Radovanovic (Serbien) und Vit Schams (Tschechien).

Ohnehin wird eine Neuverpflichtung beim TV Endingen sorgsam abgewogen. Seit Jahren setzt der Verein auf die eigenen Junioren, ein Spieler aus dem Ausland wird nur geholt, wenn er die Mannschaft deutlich weiterbringt. Beim Scouting vertraut man vor allem auf das Auge des erfahrenen Trainers Zoltan Majeri, der seine Kontakte spielen lässt. Die Dienste von Spielervermittlern nutze man nur selten, sagt Villiger. «Die verlangen meist eine Provision von ein bis zwei Monatssalären.»