Kaum zu glauben, dass der FC Aarau erst in der Verlängerung den in der 2. Liga inter spielenden FC Amriswil besiegen kann. Nach 20 Minuten trifft Almeida für Aarau. In der 85. Minute kommt dann der Amriswiler Ausgleich dank einem Penalty. Erst in der vorletzten Minute der Verlängerung erlöst Gianluca Frontino den FC Aarau. Somit steht der FCA in der 2. Cup-Runde.