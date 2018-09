Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Kosova Zürich gegen Baden in der 77. Minute in Führung. Baden-Trainer Ranko Jakovljevic bewies danach ein gutes Händchen, indem er Laski für Weilenmann einwechselte. Mit Toren in der 87. und der 90. Minute bedankte sich Rajmond Laski und drehte damit die Partie beinahe im Alleingang.