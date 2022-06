2. Liga Von Aufstieg zu Aufstieg: Macht der FC Windisch den Durchmarsch perfekt? Der FC Windisch hat eine märchenhafte Saison hinter sich. Als letztjähriger Aufsteiger aus der 3. Liga steht der Dorfklub plötzlich schon wieder vor dem Titelgewinn. Trotzdem meint Trainer Angelo Ponte: «Wir müssen noch reifer werden.»

19 Siege in 29 Partien: Der FC Windisch hat eine beeindruckende Saison hingelegt, nun steht er kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga inter. Alexander Wagner

Da stehen sie nun, die Windischer, auf Platz 1 in der Tabelle. Wie schon vor einem Jahr, allerdings wars damals noch in einer Spielklasse tiefer. Nun fehlt dem letztjährigen Aufsteiger am 30. Spieltag gegen den FC Suhr (ab 17 Uhr bei uns im Liveticker) nur noch ein Sieg bis zum Titel in der 2. Liga.

Möchte der FC Windisch aufsteigen?

Zwicken muss sich bei diesem Anblick manchmal auch Trainer Angelo Ponte. Natürlich war er von Anfang an mit der Qualität seiner Mannschaft bestens vertraut, doch dieser Durchmarsch hat auch den Windischer Cheftrainer überrascht. Schliesslich gab es vor der Saison zahlreiche Kader-Mutationen. «Was die individuelle Entwicklung anbelangt, bin ich beeindruckt. Unsere jungen Spieler konnten sich schnell ans Niveau gewöhnen und haben danach Konstant abgeliefert.»

Der FC Windisch ist in dieser Saison durchmarschiert. Alexander Wagner

Ponte ergänzt: «Wir sind auch noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Für meinen Geschmack könnten wir künftig noch etwas geschlossener und solidarischer auftreten, aber ich bin mir sicher, dass der Teamgeist auch mit der zunehmenden Erfahrung nur noch besser wird.»

Natürlich stellt sich da auch die Frage: Möchte der FC Windisch überhaupt aufsteigen? Immerhin ist die 2. Liga inter auch mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Sei es für Reisen, oder talentierte Knipser, die gerne ein Handgeld erwarten. Doch von all dem möchte Ponte gar nichts wissen. «Das schauen wir bei uns erst an, wenn es soweit ist.»

Urgestein Jonny Alacam spielte einst selber mit Trainer Angelo Ponte in Windisch, er ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der Defensive. www.claudiothoma.com / Claudio Thoma

Fakt ist aber, Ponte will den eingeschlagenen Weg auch weiterhin durchziehen, die Liga spielt dabei keine Rolle. Der FC Windisch fährt nämlich ein spezielles Konzept. Erfahrene Spieler sucht man nebst dem Windischer Urgestein Jonny Alacam (34) sowie dem Captain Luca Costa (30) und Goalie Shqiptar Hamdiu (30) vergebens.

«Müssen noch reifer werden»

Der Rest der Truppe ist jung, sehr jung. In der Partie gegen den FC Kölliken vor zwei Wochen betrug der Altersdurchschnitt gerade mal 20,6 Jahre. Und dies macht Trainer Angelo Ponte besonders stolz. Gemeinsam mit Sportchef Bardilj Agusi hat er sich zum Ziel gesetzt, junge Talente, die etwas vom Weg abgekommen sind, aus der Umgebung einzusammeln und ihnen bei der Entwicklung zu helfen.

Alexander Mayor ist beim FC Windisch die jüngste Stammkraft. Claudio Thoma

Bestes Beispiel dafür ist der 17-jährige Alexander Mayor. Beim FC Baden ging es nach den A-Junioren nicht mehr weiter. Nun steht er mit Windisch in der 2. Liga kurz vor dem Titelgewinn. Als Rechtsaussen hat er seit seinem Wechsel im Winter beinahe jedes Spiel absolviert und sorgte mit Tempo und Technik für frischen Wind in der Offensive.

Ein anderes Beispiel ist der 21-jährige Angelov Atanas. Beim FC Wettingen konnte er sich einst in der 2. Liga inter nicht durchsetzen, nun könnte er mit seinem neuen Verein in diese Liga zurückkehren. Beim FC Windisch ist er inzwischen mit 19 Saisontreffern zum Leistungsträger gereift. Ponte ist sich bei seinem Schützling sicher: «Wenn er noch etwas disziplinierter wird, gehört er zu den besten Spielern der Liga.»

Angelov Atanas ist in Windisch für die Tore zuständig. Claudio Thoma

Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Der FC Windisch bezahlt für seine unerfahrene Truppe auch Lehrgeld. Und dies wortwörtlich: Mit 200 Strafpunkten hat das Team von Angelo Ponte ordentlich Bussen eingesammelt. Damit sind die Windischer in dieser Negativ-Statistik einsamer Spitzenreiter. «Ich habe eine sehr emotionale Mannschaft. Gerade in hitzigen Situationen fehlt uns die Ruhe. Da müssen wir reifer werden, das zählt auch für mich. Gegen Wohlen habe ich mich nicht korrekt verhalten, das hat uns fast 70 Punkte eingebrockt.»

Hitzige Situationen sind beim FC Windisch keine Seltenheit. Alexander Wagner

Zahlreiche Anfragen fürs Probetraining

Und trotzdem: Wenn Angelo Ponte auf die Entwicklung seiner Mannschaft schaut, ist er primär stolz. «Es gibt viele Spieler hier aus der Region, die zu früh abgeschrieben werden. Hier bei uns finden sie einen Platz. Wenn wir sie wieder in die richtige Spur bringen können, ist das für mich das Grösste. Das macht den Reiz am Trainerjob im Amateurfussball aus.»

Dabei hat sich die erfolgreiche Arbeit inzwischen auch rumgesprochen: «Ich bekomme immer wieder Anfragen von jüngeren Spielern, ob sie zu uns ins Probetraining kommen dürfen. In dieser Saison haben sich diese zahlreich vermehrt.»

Grund für die zahlreichen Anrufe dürfte nebenbei natürlich auch der Erfolg sein. Der FC Windisch steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga inter. Ponte ist sich dies zwar bewusst, nervös wird er deshalb aber nicht: «Ich beschäftige mich überhaupt nicht mit dem Aufstieg. Das Wort ist in der Garderobe verboten, ich möchte nichts davon hören. Ich weiss auch gar nicht, wie der Verein dazu steht. Wir müssten uns da grundlegende Gedanken machen. Die 2. Liga hat für uns mit regionalen Gegnern und dem Derby gegen Brugg einen grossen Anreiz.»

Kann der FC Windisch am Samstag den Meistertitel feiern? Claudio Thoma

Ponte gibt sich entsprechend demütig vor dem entscheidenden Spiel gegen den FC Suhr: «Selbst wenn wir den Titel verpassen, bin ich immer noch unheimlich stolz auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben. Niemand hatte uns als Aufsteiger auf dem Schirm, nun haben wir in einer ausserordentlich grossen 15er-Liga mit unserer jungen Truppe mächtig für Furore gesorgt.»