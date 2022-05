2. Liga inter Trainerwechsel nach der Saison: Osterwalder und der SC Schöftland gehen getrennte Wege Beim SC Schöftland kommt es nach der Saison auf dem Trainerstuhl zu einem Wechsel: Sven Osterwalder wird den Verein auf eigenen Wunsch nach drei Jahren verlassen. Sein Nachfolger ist bereits gefunden.

Sven Osterwalder will als Trainer eine Pause einlegen. Alexander Wagner

Nach drei Jahren ist Schluss: Sven Osterwalder wird sein Traineramt der 1. Mannschaft des SC Schöftland am Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch abgeben und eine schöpferische und familiäre Pause einlegen.

Osterwalder gelang es in den letzten drei Spielzeiten, den SC Schöftland im tabellarischen Mittelfeld der 2. Liga inter zu etablieren. Nebenbei schaffte er mit seiner Mannschaft im Jahr 2020 den Einzug in die 2. Hauptrunde des Schweizer Cups. Auch der 2. Platz in der aktuellen Saison zur Winterpause darf als grosser Erfolg gewertet werden.

Flavio Catricalà übernimmt

Einen Nachfolger hat der SC Schöftland bereits gefunden: Flavio Catricalà. Der 45-jährige Trainer soll die erfolgreiche Arbeit von Sven Osterwalder weiterführen.

Catricalà ist Inhaber eines A-Diploms und war zuletzt (2018-2020) beim SC Zofingen als Assistenz- und Cheftrainer aktiv. «Der Vorstand des Sportclubs Schöftland ist froh, einen würdigen und kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Im Fussballgeschäft ist er seit Jahren fest verankert und verfügt über ein grosses Beziehungsnetz. Er ist bestrebt, die Philosophie des SCS und die Weiterentwicklung der 1. Mannschaft langfristig und mit Nachhaltigkeit umzusetzen», schreibt der SCS-Vorstand in einer Medienmitteilung.